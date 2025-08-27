Un tout premier gala reconnaissance pour nos 20 ans

Cher·ère·s lecteur·rice·s,

Cette année, la SDC du Village a 20 ans. Vingt années à faire rayonner notre quartier, à accompagner des centaines d’entreprises et d’organismes, à accueillir des milliers d’artistes et des dizaines de millions de touristes. Vingt années à croire qu’un quartier peut être à la fois un moteur économique, un lieu de fête, un symbole d’inclusion et un terrain d’expérimentation sociale.

Pis là, on s’est dit : ça mérite d’être célébré en bonne et due forme. C’est pour ça qu’on lance, le 12 novembre prochain, notre tout premier gala reconnaissance. Un rendez-vous qui servira à dire merci,

à applaudir, à souligner — mais surtout à honorer celles et ceux qui, jour après jour, bâtissent le Village avec passion, courage, flair ou détermination.

Un quartier en mouvement

Quand on prend une petite minute pour regarder en arrière (et on le fait pas souvent, t’sais), on réalise tout ce qu’on a accompli ensemble. Des piétonnisations devenues emblématiques. Des festivals qui attirent des foules. Des œuvres d’art à ciel ouvert. Des projets fous devenus des traditions. Des projets de réinsertion sociale novateurs, comme les Allié·e·s du Village, qui changent des vies pendant qu’ils ramassent des mégots et accueillent les touristes avec le sourire.

On pense aussi à tous ces commerces qui ont ouvert leurs portes avec espoir, à ces organismes qui ont tenu bon malgré les tempêtes, à ces gens de l’ombre qui, chaque jour, font battre le cœur de ce quartier unique au monde.

On parle souvent de relance, de revitalisation, d’attractivité… Mais derrière ces mots-là, il y a du vrai monde. Des humains, des rêves, du monde qui met l’épaule à la roue, contre vents et marées. C’est elleux qu’on veut célébrer.

Huit prix pour tout ce beau monde-là

Pour cette première édition, on a monté une belle brochette de catégories :

• Entreprise de l’année – Pour souligner la vision, le dynamisme et l’impact.

• Organisme de l’année – Parce qu’il y a des missions qui méritent d’être criées haut et fort.

• Commerce de l’année – Ceux qui savent allier accueil, originalité et fidélité.

• Nouveauté de l’année – Ces petits nouveaux qui nous ont charmés.

• Restaurant de l’année – Les chefs de file (et de fourchette).

• Vie nocturne – Pour les soirées inoubliables (et les matins flous).

• Prix Hommage – Pour une figure marquante qui a contribué à écrire l’histoire du Village.

• Et bien sûr, le Coup de cœur du public, parce que vous avez, vous aussi, un mot à dire.

Coup de cœur du public : à vous de voter

On voulait que le public ait son mot à dire. Que celles et ceux qui vivent, aiment, traversent, fréquentent le Village puissent aussi participer. C’est pourquoi on vous invite à voter pour votre Coup de cœur 2025. Celui qui vous a fait dire « wow », celui que vous recommandez à tout le monde, celui qui vous fait sentir bienvenu·e chaque fois que vous y entrez.

Vous avez jusqu’au 15 octobre pour voter en ligne. C’est simple, rapide, pis c’est votre façon de dire merci à votre manière.

Un partenaire qui y croit pour vrai

On est super fier·ère·s de pouvoir compter, pour cette première édition, sur un partenaire qui partage notre vision : la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal. Son directeur général, Simon Déry, l’explique bien : « La Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal est fière de s’associer à cet événement inaugural. Le Village est bien plus qu’un secteur commercial : c’est un lieu de vie, d’inclusion et de créativité. Célébrer celles et ceux qui contribuent à sa vitalité est essentiel, et nous sommes heureux d’appuyer la SDC du Village dans cette démarche historique. »

C’est grâce à des appuis comme celui-là qu’on peut mettre en place des projets porteurs. Pis ça, ça fait chaud au cœur.

Les nominations arrivent bientôt

Vous êtes curieux·ses de savoir qui sont les finalistes ? On vous comprend. Et on ne va pas vous faire languir trop longtemps. À la mi-septembre, on dévoile tout ça sur nos réseaux sociaux. Des visages connus. Des surprises. Des nouveaux coups de cœur. Des gens de cœur. Abonnez-vous à nos plateformes pour rien manquer — et qui sait, peut-être que votre entreprise préférée y figurera.

Pourquoi maintenant ? Parce que c’est le temps! On aurait pu attendre une autre année. Mais 20 ans, c’est pas rien. C’est un quartier qui a traversé mille et une transformations. Des années de gloire, des années plus dures. Des saisons pleines, d’autres plus calmes.

Mais toujours, un cœur qui bat fort

On a souvent les deux pieds dans l’action, à courir d’un projet à l’autre, à planifier le prochain aménagement ou la prochaine activité. Mais là, on prend un instant pour lever la tête, regarder autour, pis se dire qu’on peut être fier·ère·s. Collectivement.

Une tradition qui commence ici et maintenant

Ce que je souhaite, c’est que cette soirée devienne un rendez-vous. Un moment annuel pour dire : on vous voit. On vous entend. Pis on vous célèbre. Pas juste pour vos chiffres d’affaires, mais pour ce que vous représentez pour notre quartier. Parce qu’un quartier, c’est pas juste des commerces, c’est des histoires humaines. C’est du monde qui s’accroche, innove, bâtit. Et ça, ça mérite plus qu’un bravo — ça mérite une ovation.

En conclusion : préparez vos votes et suivez le party! Alors voilà. On lance quelque chose de nouveau. Quelque chose qu’on espère grand, beau, et surtout : authentique. Votez pour votre coup de cœur 2025. Suivez-nous pour découvrir les finalistes. Et sachez qu’en coulisse, on est fébriles comme à la veille d’un premier show. Parce que oui, c’est une première. Mais c’est loin d’être une dernière.

VOTEZ ICI