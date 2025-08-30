Phénomena, un laboratoire artistique indiscipliné

Le Festival Phénomena revient pour une 14e édition éclatée et flamboyante qui aura lieu du 1 au 24 octobre. Créé en 2012, ce s’est imposé au fil des ans comme un espace unique où oser l’inusité, brouiller les frontières et provoquer des collisions improbables fonctionnent contre toute attente.

Cette année, le Festival présentera à l’Usine C la performance TRANSFIGURATION du plasticien Olivier de Sagazan qui a été acclamée dans plus de 25 pays et présentée plus de 350 fois. À La Chapelle Scènes Contemporaines on pourra voir un spectacle musical de l’artiste interdisciplinaire trans de renommée internationale Vivek Shraya.

Phénomena collabore depuis 2019 avec la communauté sourde et présentera plusieurs événements mettant en scène des artistes sourds dont une Soirée de performances à l’Espace Bleu de l’Agora de la danse mettant en vedette les artistes Véro Leduc, Hodan Youssouf, Cai Glover et Dominique Ireland.

La charmante Sala Rossa est le quartier général de Phénomena et on pourra y voir une série de cabarets éclatés dont la 4e édition du très couru Cabaret féministe pas gentil du tout où l’on pourra entendre les voix délinquantes d’une dizaine de femmes dont Pascale Montpetit, Émilie Monnet, Karla Etienne ainsi que Pénélope Jolicoeur à l’animation. Le Cabaret DADA est toujours un must et il sera animé cette année par la truculente Nathalie Claude, sous la direction artistique d’Éliane Bonin. Mathieu Hérard et sa complice Raphaëlle Renucci ont concocté le Gala de l’AstroQueer avec des invités glamour, un tapis rouge et où le public sera invité à s’habiller en conséquence.

On pourra aussi assister à une Soirée de poésie surréaliste organisée par Carl Bessette qui réunira une dizaine de poètes percutant.e.s dont Marjolaine Beauchamp, Maya Cousineau Mollen, Virginie Beauregard D. et Catherine Lalonde. Plusieurs soirées musicales seront aussi présentées dont un spectacle de Socalled accompagné de son band, une soirée mixte avec les artistes autochtones Sandrine Masse et Shauit et une soirée punk rock réunissant les groupes Saints Martyrs et BRUE.

Cette édition sera aussi la dernière organisée par D. Kimm, fondatrice et directrice de la compagnie Les Filles électriques et du Festival Phénomena qui cédera la place à une nouvelle direction générale et artistique : Gaétan Paré. Attention, gros party en vue le 24 octobre après la Cabaret DADA avec la dj Julie Delorme Phénomena 2025 s’annonce comme une édition extravagante, festive et radicalement libre, fidèle à son esprit originel. Dans une époque où l’art doit plus que jamais créer des ponts et ouvrir des espaces de liberté, Phénomena continue d’incarner une utopie en mouvement, un lieu où l’audace est célébrée et où chaque rencontre peut devenir inoubliable.

INFOS | Du 1 au 24 octobre 2025

https://electriques.ca/phenomena/fr/festival/2025