Près de 3 millions de personnes transgenres aux États-Unis, selon une nouvelle étude

Près de 2,8 millions d’Américains âgés de 13 ans et plus, soit environ 1 % de la population, s’identifient aujourd’hui comme une personne transgenre, selon une récente étude du Williams Institute, un centre de recherche de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Un chiffre qui, bien que minoritaire, illustre une visibilité croissante des identités trans aux États-Unis.

Parmi cette population, près de 724 000 sont donc des adolescents de 13 à 17 ans, soit un quart du total. Cette proportion, nettement supérieure à celle observée dans la population générale, traduit une plus grande affirmation de soi chez les jeunes générations. « Les adolescents trans représentent aujourd’hui l’un des segments les plus visibles », souligne le rapport, qui insiste sur l’importance d’une meilleure prise en compte de leurs besoins en matière de santé, d’éducation et de protection sociale.

Chez les adultes, environ 34,2 % s’identifient comme hommes transgenres, 33,1 % comme non binaires et 32,7 % comme femmes transgenres. Cette diversité reflète une reconnaissance croissante des identités de genre non binaires et une remise en question des catégories de genre traditionnelles.

Mais cette visibilité accrue se heurte à un climat politique tendu. Ces dernières années, plusieurs États américains, en particulier dans le Sud, ont adopté des lois restreignant l’accès aux soins pour les jeunes trans ou interdisant leur participation à certaines activités scolaires et sportives. À l’échelle fédérale, les politiques mises en place sous l’administration Trump, comme la tentative de limiter la reconnaissance juridique des personnes transgenres, continuent de peser sur les débats actuels.

Les chercheurs alertent par ailleurs sur un recul de la collecte de données officielles sur les minorités de genre, après la suppression de certaines questions sur l’identité trans dans les enquêtes nationales de santé. Or, sans statistiques fiables, il devient plus complexe d’élaborer des politiques publiques adaptées.

En dépit de ces obstacles, l’étude souligne que la présence des personnes trans dans la société américaine est désormais incontournable. Pour les associations, ces chiffres constituent à la fois un outil de reconnaissance et un argument face aux tentatives politiques de marginalisation.

Source : Stop Homophobie