Les critiques s’emballent pour Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Le troisième volet de la saga Knives Out, Wake Up Dead Man, a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto et récolte des critiques dithyrambiques. Josh O’Connor et Daniel Craig y sont unanimement salués comme les interprètes phares du film.

Les journalistes ont adoré l’« atmosphère gothique » du long métrage et la « performance comique excellente » de Josh O’Connor. Il semble que Benoit Blanc (Daniel Craig), désormais régulièrement queer (à l’écran), soit de retour plus en forme que jamais — face, dit-on, à l’enquête la plus dangereuse de sa carrière.

Apparu pour la première fois dans Knives Out (2019) aux côtés de Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette et Ana de Armas, puis dans Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022) avec Janelle Monáe, Dave Bautista, Kate Hudson et Kathryn Hahn, le personnage de Benoit Blanc rempile pour un troisième round.

Annoncé en 2024, Wake Up Dead Man a très vite dévoilé une distribution cinq étoiles : Josh O’Connor (Challengers), Cailee Spaeny (Priscilla) et Andrew Scott (le « hunk » de Fleabag). La distribution s’étend aussi à Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Daryl McCormack et Thomas Haden Church. En revanche, il semblerait que Hugh Grant, le compagnon de Blanc, soit absent cette fois.

Côté intrigue, le film suit Jud (O’Connor), un nouveau prêtre aux sermons « feu et damnation » dans la petite ville de Chimney Rock. Lorsqu’un meurtre est commis à l’église, le détective Blanc est appelé à la rescousse.

Que disent les critiques?

Avec 11 critiques, le film affichait un impeccable 100 % sur Rotten Tomatoes. À 25 critiques, il se maintient à un très solide 96 %.

Pour Rolling Stone, ce troisième opus marque une amélioration par rapport à Glass Onion. Le magazine souligne aussi la prestation de Craig : « Craig reste dans les codes du genre, mais la couleur qu’il apporte à Blanc demeure une clé de voûte du succès de ces films. » La critique ne manque pas d’épingler O’Connor, dont « l’apparence pourrait se résumer à Jésus avec une mâchoire plus carrée ».

La BBC qualifie le film de « délicieusement divertissant » et insiste elle aussi sur O’Connor, révélant qu’il est « également un excellent comique ». AwardsWatch estime que c’est « la meilleure entrée de la franchise Knives Out à ce jour » et ajoute : « Johnson et son équipe sortent l’artillerie lourde pour livrer un mystère sombre, tendu, drôle et ciselé… qui retombe parfaitement sur ses pieds. » The Guardian enfonce le clou : O’Connor est « la révélation » et son « statut de leading man est désormais pleinement confirmé ».

INFOS | Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sortira sur Netflix en décembre.