CABERNET SAUVIGNON

SILVER OAK CELLARS, AVA ALEXANDER VALLEY (SONOMA, CALIFORNIE) 2019

Code SAQ : 14549133 • 157,75$

Si vous avez un beau remboursement d’impôt, ou une occasion bien spéciale à célébrer, je vous recommande chaudement ce délicieux vin rouge, découvert lors du dernier salon des vins de Californie. Le superbe nez est complexe et élégant, typé du cépage, mais tout en harmonie. Bien fruité, au boisé super intégré et avec une subtile note de cigare, il a de quoi séduire sans peine. La bouche est un brin tannique, car il est encore jeune, mais ses fermes tannins sont déjà en train de glisser vers le velours.

C’est à la fois dense et aérien. En fait, ça m’a fait penser à une montgolfière dérivant lentement dans un ciel bleu, orné de quelques nuages bien blancs. Ou un vin de style Art déco, aux courbes symétriques. Superbe !