Soraï fait briller le chaos queer avec Millenium Star Diamant

La beatmakeuse, rappeuse et chanteuse montréalaise Soraï fera paraître le 7 novembre prochain son deuxième album en carrière, MILLENNIUM STAR DIAMANT. Dix tracks comme autant de coudées franches. Des beats qui donnent envie de frencher, de danser, de twerker, de pleurer aussi — ensemble.

Avec des titres comme FAKEF*CKBOY, 1000, DOMMAGE:/ et TOUGH CROWD (en duo avec Virginie B), l’album « fait briller, dégouline de partout, rit fort et danse sans se soucier de qui regarde ».

Créer pour retrouver le plaisir pur

En pleine ébullition, entre fierté et désillusion, Soraï a ressenti un besoin viscéral de se reconnecter à la joie brute de créer. L’étincelle est revenue dans un camp rock pour ados queer, où elle enseignait. Là, l’élan authentique et lumineux des jeunes musicien·nes lui a rappelé pourquoi elle fait de la musique.

« La majorité, c’est des club bangers, mais j’ai glissé deux chansons plus douces et émotives, vu que j’suis une foreversadgirl. MILLENNIUM STAR DIAMANT, c’est la chanson la plus personnelle que j’ai écrite de ma vie, on so many levels. Ça a déterré beaucoup de trucs que j’avais enfouis bien creux », confie-t-elle.

Une affirmation queer sans filtre

Plus qu’une simple sortie, MILLENNIUM STAR DIAMANT s’inscrit dans un mouvement d’affirmation queer, où l’art devient un espace de liberté et de réconciliation avec soi-même. C’est un retour au jeu, à l’intuition, à la fête : un véritable safe space sonore. Chaque morceau est une bulle, une histoire, un « gros boom boom » addictif qui fait réagir — entre phrases accrocheuses iconiques et refrains taillés pour le dancefloor. À la fois doux, trash, plein d’humour et d’amour, l’album transforme la rébellion en célébration et fait briller la scène pop-rap montréalaise d’un éclat nouveau.

Accessible et explosif, le projet fusionne rap, pop et électro dans un chaos assumé, porté par des mélodies accrocheuses, un flow audacieux et des productions percutantes. Soraï s’entoure à nouveau d’Arthur Gaumont-Marchand (alias Robert Robert), son complice de longue date, à la coréalisation. Le duo accueille aussi Jean-Philippe Lemieux (coréalisation, prise de son et programmation sur VIP), Rémi Ghesquière(GAYWALK), Charles Guay LATENIGHTSNACK et MILLENNIUM STAR DIAMANT), Virginie B (voix sur TOUGH CROWD), Valentin Ignat (mixage) et Gabriel Meunier (matriçage).

L’étoile monte et traverse les océans

Cet été, elle a fait vibrer la foule dans le cadre de la programmation 2025 de Fierté Montréal, confirmant son statut d’icône queer en pleine ascension. Elle a de plus assuré la première partie de Baby Volcano, artiste suisse-guatémaltèque montante, lors de sa tournée québécoise.

Son automne s’annonce incandescent : une vitrine remarquée au Rose Festival de Toulouse, une participation au camp d’écriture Wallonie-Bruxelles dans le cadre de Francofaunes en Belgique, et une tournée française avec les Nuits Transatlantiques.

Une artiste à suivre…

Couronnée Future Star iHeartRadio en 2023 et finaliste au GAMIQ en 2024 (Album de l’année – Hip-Hop) pour Synesthésies, son premier opus paru en mars 2024, Soraï sortira une version Deluxe de cet album en janvier, incluant le hit HWMB.

Avec une série de simples puissants en amont de MILLENNIUM STAR DIAMANT, l’artiste consolide son aplomb magnétique et confirme sa place parmi les voix les plus singulières et flamboyantes de la scène pop-rap queer montréalaise. Son univers ? Un mélange d’audace, de sensualité et de tendresse — une célébration décomplexée de l’identité fluide et de la transformation.