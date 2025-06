Nous détenons peu d’informations sur le parcours de soins et l’expérience des personnes LGBTQ+ atteintes de cancer, de leurs proches et des soignant·es au Québec. L’étude « Pour des soins en oncologie inclusifs » visant à documenter les besoins et les enjeux des personnes LGBTQ+ dans le contexte des soins oncologique québécois est présentement en cours.

Cette étude est dirigée par Sophie Lauzier et Kévin Lavoie, professeur·es à l’Université Laval, en collaboration avec plusieurs personnes concernées et des organismes communautaires LGBTQ+ (Fondation Émergence et Alliance Arc-en-Ciel) et de personnes touchées par le cancer (Fondation cancer du sein du Québec et PROCURE). L’étude est financée par l’Oncopole du Fonds de recherche du Québec – Santé et a été approuvé par le comité d’éthique du CHU de Québec-Université Laval (2025-7562). Nous sommes à la recherche de personnes LGBTQ+ qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein, gynécologique ou de la prostate depuis moins de 5 ans, de proches qui ont accompagné une personne LGBTQ+ ayant eu un diagnostic de cancer du sein, gynécologique ou de la prostate depuis moins de 5 ans et de professionnel·les des équipes de soins (par exemple, oncologues, personnel infirmier, personnel des services sociaux).

La participation consiste à prendre part à un entretien individuel confidentiel enregistré d’environ 90 minutes par téléphone ou vidéoconférence. Les personnes participantes seront invitées à s’exprimer sur divers éléments en lien avec les soins et services de santé offerts aux personnes LGBTQ+ atteintes de cancer. Il y aura un enregistrement audio à des fins d’analyse pour faire ressortir les thèmes importants. Une compensation de 40$ est remise pour la participation à l’entretien.

Les résultats issus de cette étude seront utilisés pour définir des actions permettant d’offrir des soins et services en adéquation avec la réalité des personnes LGBTQ+ atteintes de cancer lors d’un forum regroupant les acteurs et actrices concerné·es (personnes LGBTQ+, proches, professionnel·les des équipes de soins, organisations communautaires en oncologie et LGBTQ+, gestionnaires et décideurs).

Pour signifier votre intérêt ou pour plus d’informations, contactez Julie Lapointe par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1-844-525-4447. Nous avons aussi un formulaire de demande de contact à https://redcap.link/oncologie_inclusive