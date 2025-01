Les créations florales de Mtl Flower Co.

On dit qu’un bouquet de fleurs est tout ce qu’il vous faut pour illuminer les journées d’hiver ! MTL Flower Co., une boutique d’arrangements floraux qui a ouvert ses portes en août dernier, dans la cour intérieure de la Gare Viger, offre des créations florales élégantes et originales avec des fleurs aux couleurs vibrantes. De quoi sublimer chaque espace et chaque événement. Nous sommes allés à la rencontre de son propriétaire, Tyrone Smith, un amateur de fleurs qui a troqué son métier en marketing numérique pour devenir fleuriste.

« J’ai toujours été passionné de composition florale et de jardinage, mais c’est pendant la COVID que je me suis mis au défi d’utiliser mon côté créatif pour faire quelque chose de plus que du simple marketing numérique, une vocation que j’entretiens depuis près de 20 ans, où j’ai

travaillé avec de grandes marques mondiales en tant que consultant ou à temps plein. »

« Pendant le confinement, j’ai suivi tous les cours en ligne que j’ai pu trouver. La plupart des cours portaient sur le côté créatif et sur la façon de conditionner les fleurs, de les faire durer et de les encourager à fleurir lorsque cela est nécessaire pour un événement, etc. Mais j’ai également suivi des cours sur la façon de gérer une entreprise de fleurs, sur la manière de fixer un prix correctement et comment mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Sur certains aspects, c’était un véritable défi, mais sur d’autres, très semblable au travail que j’ai effectué dans le passé. »

« Je suis vraiment tombé amoureux des fleurs et je n’en avais jamais assez. Un de mes mentors m’a suggéré de juste commencer à travailler avec des fleurs, c’est ce que j’ai fait. Et à un certain moment, j’ai décidé d’en faire une entreprise. À Noël 2022, j’ai décidé de m’y consacrer et j’ai commandé ma première commande en gros importante. Cela représentait littéralement des milliers de tiges. J’ai confectionné des bouquets de Noël et je les ai distribués à des amis et des voisins. Rapidement, par le bouche-à-oreille, les commandes sont venues. »

Inspiration

« Mon inspiration pour l’entreprise a toujours été celle de la couleur et de la texture. Je ne veux pas être “la fleuriste de ta grand-mère”. (Rires.) Autrement dit, je ne voulais pas me voir

concevoir des bouquets et des compositions florales avec les mêmes fleurs tropicales, oiseaux de paradis, lys calla et orchidées, comme bien d’autres fleuristes. Ces jours-ci, je me concentre sur l’apport de fleurs intéressantes dans ma boutique, qui se compose de nombreuses roses de jardin, de pivoines, de renoncules et d’œillets. Les œillets ne sont JAMAIS démodés — plutôt cool selon moi — et un gros bouquet d’œillets devrait rendre tout le monde heureux étant donné qu’ils ont l’une des plus longues durées de vie en vase parmi toutes les fleurs. Vous vous souvenez de cet épisode de Sex and the City ? (Rires.) Parce que je le fais ! »

La boutique-Atelier

« Rapidement, il a fallu trouver un atelier pour continuer à travailler sur mon entreprise de fleurs. La plupart de mes commandes passent par mon site Web, mais mon petit condo n’allait pas permettre une croissance à l’entreprise. J’ai eu la chance de trouver un emplacement tout près de chez moi au complexe Place Gare Viger. Le magasin se trouve dans la cour, il n’y a pas beaucoup de circulation piétonnière, mais cela fait de superbes photos. Et j’aime penser que nous travaillons dans un château [la Gare Viger a vraiment des allures de château, NDLR]. Une grosse affaire pour un gars d’une petite ville de Terre-Neuve-et-Labrador. » Rares sont les grands espaces verts privés auxquels le public a accès, d’où l’intérêt de la nouvelle cour intérieure de la Place Gare Viger, qui profite aux clients de l’hôtel Hyatt Centric, aux locataires des appartements, mais aussi aux travailleurs, habitants du Vieux-Montréal et passants.

« Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 et mon mari, Evan, effectue lui-même la plupart des livraisons. Nous avons également deux merveilleux fleuristes qui travaillent au magasin et que j’aime considérer comme des amis fleuristes de longue date. Lisa est originaire de l’île de la Réunion et Elea de Saint-Lambert (Québec). Toutes deux sont merveilleusement talentueuses, chaleureuses et apportent de la joie au travail chaque jour. »

Heureux et marié

Tyrone a rencontré Evan (originaire de l’Ontario) il y a 15 ans maintenant dans le Village gai de Montréal, alors qu’ils étaient tous les deux dans la métropole pour leurs études. « J’aimerais dire que c’était vraiment le coup de foudre. Notre relation a toujours été simple et naturelle, nous apprécions la compagnie de chacun, de nos deux chiens et les passions respectives de chacun. Evan est un cuisinier extraordinaire et il m’a soutenu toutes ces années dans tout ce que je fais. Vous pouvez le voir au magasin, balayant souvent les sols et préparant un cappuccino raffiné pour un client avant de partir pour les livraisons. Nous nous sommes mariés il y a un peu plus de 10 ans. »

Tyrone a servi dans l’armée canadienne à temps partiel et à temps plein au cours des 14 dernières années environ. Comme vous pouvez le voir sur leur photo de mariage, Tyrone portait l’uniforme. « Je suis presque sûr que nous étions le ou l’un des premiers mariages gais de l’armée au Canada. » Tyrone sert encore aujourd’hui dans l’armée à temps partiel.

« À plusieurs niveaux, cette entreprise a été un long processus et j’espère qu’elle se transformera en quelque chose de plus au sein de la communauté. »

INFOS | Mtl Flower Co., créations florales vous propose des arrangements floraux pour toutes les occasions (mariage, anniversaires, funérailles, événements.). Vous trouverez également en boutique des articles cadeaux pour la maison. Ce fleuriste livre en zone métropolitaine.

515, rue Berri, Montréal (Québec)

https://mtlflowerco.ca