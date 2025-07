Pourquoi juste être smooth quand tu peux être Smooth AF !

Smooth AF offre des services d’épilation laser haut de gamme ou à la cire, peeling, soins visage, traitement antitaches, microneedling et photorajeunissement. Chaque soin est pensé pour répondre aux besoins uniques de chacun·e, dans un esprit de respect, d’inclusivité et de professionnalisme. En plein cœur du Village, leur clinique devient un espace où beauté rime avec authenticité.

Vincent et Amélie vous accueillent avec bienveillance et expertise.

Entrepreneur dans l’âme, Vincent a découvert l’univers de l’esthétique et est vite tombé sous le charme de la technologie avancée derrière l’épilation laser. Formé et certifié, il combine son sens des affaires à une vraie passion pour les résultats concrets — peau lisse et expérience hautement professionnelle.

Avec plus de 11 ans d’expérience en esthétique et 5 ans comme formatrice, Amélie propose des soins pour tous. Elle est une pro passionnée des soins de peau et de l’épilation laser. Douce, minutieuse et toujours à l’écoute, elle maîtrise les dernières technologies pour offrir des résultats impeccables et personnalisés à chaque client·e.

INFOS | SMOOTH AF ÉPILATION LASER, 1200 rue Atateken, Montréal H2L 3K8 et Vieux-Longueuil. Visitez le site Internet www.smoothaf.ca pour planifier votre rendez-vous.