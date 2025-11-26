Mercredi, 26 novembre 2025
    Idées cadeaux; bien-être et touches gourmandes d’ici…

    Par Caro Lavigne
    Moonday
    Les chandelles Moonday apportent douceur et ambiance à chaque moment — de véritables souvenirs d’enfance encapsulés dans une bougie. Leur doux mélange de citron, de lime et de baies évoque une nostalgie immédiate. Attention : les personnes sensibles pourraient se laisser envahir par les émotions. Quelqu’un a dit Froot Loops?
    https://www.moonday.ca

    Moodgie
    Les bâtonnets d’encens Moodgie ajoutent une touche zen et apaisante à vos journées. Les produits Moodgie sont conçus pour créer une ambiance réconfortante, propice au bien-être, et encourager une vie plus lente, en harmonie avec le rythme des saisons. La marque se distingue d’ailleurs par ses fragrances envoûtantes.
    https://moodgie.ca

    SilknSoak
    Le cube vapeur SilknSoak rend la douche encore plus relaxante. Rehaussez votre routine avec ce cube infusé d’huiles essentielles d’eucalyptus et de bois de cèdre.
    https://www.silknsoak.com

    SELV
    L’ensemble bain SELV transforme la maison en véritable spa. Parfait pour les amoureux·euses de parfums naturels, les passionné·es de bains et toutes celles et ceux qui aiment s’offrir
    des moments de bien-être. Leurs huiles multifonctions font aussi d’excellents parfums naturels ou huiles de massage.
    https://selvrituel.com

    Cremä
    La crème Naturä par Cremä hydrate votre peau naturellement et avec soin. Sans fragrance, cette crème polyvalente est un véritable baume multi-usages. Le suif, combiné à l’huile d’olive extra vierge de première pression à froid, crée un duo gagnant qui offre une hydratation exceptionnelle et un puissant effet antioxydant.
    https://crëma.com

    Miels d’Anicet
    Le Mellinoix des Miels d’Anicet ajoute une douceur dorée à vos plaisirs gourmands. Ce mélange de miel, de noix et de fruits séchés est tout simplement irrésistible et se marie à merveille avec un plateau de fromages du Québec.
    https://mielsdanicet.com

    Chocolats Ernestine
    Les chocolats Ernestine font fondre les amateurs de douceurs haut de gamme. Ils combinent à merveille des noix de Grenoble croquantes, un caramel tendre et onctueux, le tout enrobé de chocolat au lait. Un classique indémodable — et absolument délicieux.
    https://www.ernestine.ca

    Lyo & Co
    Les bonbons lyophilisés Lyo & Co apportent une touche croquante et surprenante. Leur boîte
    exclusive des Fêtes est de retour! Elle contient huit collations lyophilisées, dont quatre
    délicieuses exclusivités et quatre produits chouchous de notre boutique.
    https://lyoetco.ca

