L’Aigle Noir célèbre 34 ans de liberté et de fête

Institution incontournable du Village, l’Aigle Noir célèbre cette année son 34e anniversaire. Plus de trois décennies d’histoire, de rencontres, d’audace et d’évolution pour ce bar mythique qui continue de rassembler une clientèle fidèle et passionnée. Les festivités auront lieu les samedi 28 et dimanche 29 mars, et tout est en place pour un week-end mémorable.

Ce 34e anniversaire coïncide également avec le deuxième anniversaire de gestion de Lucien Boisseau et d’Alexandre Corriveau, qui ont repris le flambeau de Jocelyn Roy au moment de sa retraite. Deux ans plus tard, les copropriétaires dressent un bilan positif et regardent vers l’avenir avec enthousiasme.

Fidèle à la tradition du kink

Pour les amatrices et amateurs de cuir, de latex, de kinks et de culture fétiche, cette célébration ne passera certainement pas inaperçue. « Il y aura des activités fétiches cuir, latex et puppy, entre autres », souligne Alexandre Corriveau. « On prépare aussi plusieurs spectacles et activités chaque jour », ajoute Lucien Boisseau.

Comme on l’aura compris, la fête s’étalera sur les deux jours avec plusieurs shows sur scène. La programmation complète sera dévoilée sur les réseaux sociaux du bar dans les prochains jours. Au moment de mettre sous presse, quelques détails restaient à confirmer. « On veut vraiment souligner cet anniversaire avec le plus d’activités possible. On est encore en discussion avec certains artistes et collaborateurs », précise Lucien Boisseau. Une chose est certaine : la scène sera animée, l’ambiance électrique et la piste de danse bien remplie.

Fiers du travail accompli

Cela fait maintenant deux ans qu’Alexandre Corriveau et Lucien Boisseau sont les patrons de l’Aigle Noir. De fil en aiguille et tranquillement, ils ont su insuffler une certaine fraîcheur à l’établissement avec quelques réaménagements. En effet, durant leurs premiers mois de gestion, plusieurs changements ont été opérés, notamment la transformation de l’ancien Bar Sportif en un Bar Lounge, et l’agrandissement de l’espace central pour offrir aux fêtards encore plus de place pour se défouler et bouger sur des airs festifs.

« Nous sommes très fiers du travail accompli et d’avoir poussé l’Aigle plus loin », affirme Lucien Boisseau. « La clientèle répond très bien aux changements. On est à l’écoute, on veut que les gens se sentent ici chez eux », ajoute Alexandre Corriveau.

Toujours attachés à l’esprit rassembleur et assumé de l’établissement, les deux hommes souhaitent continuer à faire évoluer le lieu sans en trahir l’âme. « On veut faire voler l’Aigle encore plus loin ! », lance Lucien Boisseau en riant.

Regarder vers l’avenir

Les propriétaires concentrent leur énergie sur la stabilité et la pérennité de leurs établissements — ils sont devenus récemment propriétaires du Bar Le Cocktail (lire notre autre article) — ils souhaitent consolider leurs acquis et assurer une croissance réfléchie, gtot en étant conscients que certains défis se profilent à l’horizon dans le Village La plupart des commerçants du Village vous le diront, ils ont une certaine appréhension quant aux travaux majeurs de canalisation qui seront entrepris par la Ville prochainement. Tout le monde sait que ces travaux sont essentiels vu l’état vétuste de ces ouvrages qui datent de très longtemps. « C’est certain que nous avons une certaine inquiétude », dit Alexandre Corriveau. « Une inquiétude qu’on fasse crever les commerces, comme cela s’est fait sur St-Denis, par exemple », rajoute Lucien Boisseau. Les deux espèrent que, malgré les travaux, que la clientèle sera au rendez-vous. « Nous allons créer un fonds de prévoyance, explique Alexandre Corriveau. On veut voir comment les choses vont évoluer et l’impact de ceux-ci sur les commerces. »

« On va s’assurer que l’Aigle Noir puisse continuer et croître encore », résume Lucien Boisseau. Pour l’instant, place à la fête. Trente-quatre ans d’histoire, ça se célèbre en grand. Les 28 et 29 mars prochains, l’Aigle Noir promet un week-end à la hauteur de sa réputation : festif, inclusif et résolument assumé.

Des surprises seront annoncées sous peu sur les réseaux sociaux de l’Aigle.

INFOS | Bar Aigle Noir, 1315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

T. 514-529-0040 www.aiglenoir.ca