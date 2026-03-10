James Talarico, nouvelle figure montante des démocrates, et son engagement envers les droits LGBTQ+

Le nom de James Talarico circule de plus en plus dans les cercles politiques américains. Après avoir remporté plus tôt cette semaine l’investiture démocrate lors des primaires au Texas, ce politicien de 36 ans est déjà présenté par plusieurs observateurs comme une étoile montante du Parti démocrate. Mais qui est-il — et quelles sont ses positions sur les droits LGBTQ+?

Mardi 3 mars, James Talarico a remporté l’investiture démocrate à l’issue d’une campagne serrée. Sa principale rivale, la représentante Jasmine Crockett — elle-même alliée de longue date de la communauté LGBTQ+ — a finalement concédé la course en appelant les démocrates à rester unis.

« C’est plus grand que n’importe quelle personne », a-t-elle déclaré. « Il s’agit de l’avenir des 30 millions de Texanes et de Texans et de remettre l’Amérique sur la bonne voie. »

Devant ses partisans réunis à Austin, un Talarico visiblement ému a célébré sa victoire avec enthousiasme. « Nous ne cherchons pas seulement à gagner une élection. Nous essayons de transformer en profondeur notre façon de faire de la politique. Et ça fonctionne », a-t-il lancé.

Une nouvelle génération démocrate

Pour plusieurs analystes, James Talarico incarne un changement de stratégie chez les démocrates, qui misent de plus en plus sur des candidats plus jeunes et progressistes.

Ces nouveaux visages du parti mettent l’accent sur des enjeux sociaux et économiques majeurs, comme la hausse du coût de la vie ou l’écart grandissant entre la classe ouvrière et les plus riches.

Pendant ce temps, la primaire républicaine se poursuit. Aucun candidat n’ayant obtenu plus de 50 % des voix le 3 mars, la course demeure ouverte. Selon le Washington Post, le sénateur John Cornyn — présent au Congrès depuis plus de vingt ans — devance légèrement le procureur général du Texas, Ken Paxton.

Un allié assumé de la communauté LGBTQ+

Les positions progressistes de James Talarico dépassent largement les questions économiques. Depuis plusieurs années, l’ancien enseignant d’école publique se prononce régulièrement en faveur des droits LGBTQ+ et critique vivement la multiplication des initiatives politiques visant la communauté.

En 2023, il s’est notamment opposé à un projet de loi qui aurait obligé toutes les écoles publiques du Texas à afficher les Dix Commandements dans leurs salles de classe. Dans une entrevue accordée à POLITICO, il avait dénoncé une mesure qu’il jugeait à la fois anticonstitutionnelle et « profondément anti-chrétienne ».

Talarico se décrit pourtant lui-même comme un chrétien pratiquant et fervent. C’est justement au nom de sa foi qu’il défend le droit des jeunes transgenres à recevoir des soins d’affirmation de genre.

Il affirme d’ailleurs redouter chaque débat parlementaire visant à interdire ces traitements médicaux pour les mineurs, qu’il considère comme essentiels et parfois salvateurs.

« Les enfants trans sont des enfants de Dieu »

Son soutien à la communauté trans remonte à plusieurs années. En 2021, il avait déjà dénoncé une loi républicaine visant à interdire certains soins médicaux pour les jeunes transgenres.

Lors d’une déclaration publique, il avait alors affirmé : « Les enfants trans sont des enfants de Dieu. » Il avait même ajouté une réflexion théologique pour justifier sa position : « Dieu est à la fois masculin, féminin et tout ce qui existe entre les deux. Dieu est non binaire. Dans la Genèse, Dieu parle de lui-même au pluriel en disant : “Faisons l’être humain à notre image.” Cela reflète la multitude infinie de Dieu — le masculin, le féminin et tout ce qui se trouve entre les deux. Les enfants trans sont créés à l’image de Dieu. Il n’y a rien de mal chez eux. »

Critique des attaques politiques contre les personnes trans

Durant la campagne menant à la primaire démocrate, Talarico est demeuré ferme dans son appui à la communauté LGBTQ+. En février, il accusait les élus républicains de cibler les jeunes transgenres simplement pour marquer des points politiques.

Dans une entrevue avec le chroniqueur du New York Times Ezra Klein, il a vivement critiqué les nombreuses lois interdisant la participation des jeunes trans aux sports scolaires — au Texas comme ailleurs aux États-Unis.

Selon lui, ces mesures ne visent pas à régler un problème réel, mais plutôt à mobiliser l’électorat en exploitant la vulnérabilité d’une minorité. « Les républicains ne cherchent pas à résoudre un problème », a-t-il affirmé. « Ils essaient de gagner des votes en s’attaquant à une communauté vulnérable. »

Une critique du nationalisme chrétien

Plus récemment, en mars, Talarico est redevenu viral sur les réseaux sociaux après avoir dénoncé ce qu’il considère comme l’instrumentalisation politique de la religion par certains groupes conservateurs.

Il a accusé les nationalistes chrétiens de tenter de déformer une religion d’amour pour justifier leur haine . « Être chrétien, c’est aimer son prochain », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas intimider les personnes LGBTQ+, poursuivre les femmes enceintes à travers les frontières des États, harceler les bibliothécaires, faire taire les enseignants ou couper le financement de nos écoles. »