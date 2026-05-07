L’Effet Allié est en marche : la Fondation Émergence appelle à la mobilisation pour la JICHT 2026

Dans un contexte marqué par une recrudescence des discours haineux visant les communautés LGBTQ+, la Fondation Émergence lance un appel clair à la solidarité à l’occasion de la 24e édition de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (JICHT), qui se tiendra le 17 mai prochain. Sous le slogan L’Effet Allié est en marche, l’organisme québécois invite la population à participer à une vaste campagne de sensibilisation ainsi qu’à une grande marche citoyenne dans les rues de Montréal.

Depuis plusieurs années, les organismes LGBTQ+ observent une montée des attaques, de la désinformation et des propos hostiles visant les personnes de la diversité sexuelle et de genre, autant sur les réseaux sociaux que dans l’espace public. La Fondation Émergence souligne que plusieurs rapports récents publiés au Québec confirment cette détérioration du climat social, particulièrement pour les personnes trans et non-binaires.

Face à cette situation, la campagne 2026 souhaite mettre l’accent sur le rôle essentiel des personnes alliées. « Plus que jamais, la présence, l’écoute et le soutien des allié·e·s sont essentiels pour faire face aux reculs », affirme Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence. Selon l’organisme, 61 % des Canadien·ne·s se considèrent aujourd’hui comme des allié·e·s des communautés LGBTQ+, et la campagne vise justement à transformer cette solidarité en gestes concrets.

À travers des témoignages, des prises de parole de personnalités publiques, la diffusion de matériel de sensibilisation et une campagne numérique déployée sur la plateforme effetallie.ca, la Fondation souhaite rappeler que l’inclusion ne peut se construire sans engagement collectif. « Comme il n’y a pas d’arc-en-ciel sans pluie ni soleil, il n’y a pas de véritable inclusion sans la présence active des personnes alliées », insiste l’organisme.

Le point culminant de cette mobilisation aura lieu le dimanche 17 mai avec une grande marche citoyenne à Montréal. Les participant·e·s sont attendus dès 13 h à la Place des Festivals, où des discours prendront place avant le départ officiel de la marche à 14 h. Le parcours se terminera vers 16 h 30 à l’intersection des rues Alexandre-DeSève et Sainte-Catherine Est. La Fondation Émergence espère voir la population se mobiliser massivement afin d’envoyer un message fort contre la haine et pour le respect des diversités sexuelles et de genre.

Créée en 2000, la Fondation Émergence joue depuis plus de deux décennies un rôle majeur dans la sensibilisation et la défense des droits des personnes LGBTQ+ au Québec. C’est d’ailleurs à son initiative qu’a été lancée, en 2003, la première Journée nationale de lutte contre l’homophobie, sous l’impulsion de Laurent McCutcheon. Depuis, cette journée est devenue un événement international célébré dans plus de 60 pays et inclut désormais la lutte contre la transphobie.

Dans un climat où plusieurs acquis semblent fragilisés, cette 24e édition de la JICHT prend une résonance particulière. Plus qu’une simple journée de sensibilisation, la Fondation Émergence souhaite en faire un véritable mouvement collectif de solidarité et de résistance face à la haine.

INFOS : Pour voir et lire les témoignages, les prises de positions de plusieurs personnalités publiques et une vague de messages positifs, visitez le https://effetallie.ca/.

Informations pratiques sur la MARCHE DU 17 MAI — Date : Dimanche 17 mai 2026. / Heure de début : Arrivée des participant·e·s dès 13h, discours à 13h30, début de la marche à 14h. / Lieu de départ de la marche : Place des Festivals, 1499 Rue Jeanne-Mance, Montréal, QC H2X 2J4. / Fin de la marche : 16h30, au coin des rues Alexandre- DeSève et Sainte-Catherine Est.

Si vous souhaitez vous joindre à la marche, vous pouvez confirmer votre présence juste ici.