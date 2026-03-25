La Chamade

Les Artisans du Terroir, IGP Vins du Québec 2024

Code SAQ : 15568969 — 21,25 $

Voici un assemblage bien réussi de cayuga, de st-pépin et de vidal, élaboré à St-Paul-d’Abbotsford, en Montérégie, par les mains talentueuses d’Isabelle Lafont. Un vin délicat mais pas banal, avec des arômes fins de citron frais, de mie de pain et de bégonia. Pour moi, la bouche est fraîche mais pas mordante. Il y a un brin d’amertume en fin de bouche qui vient lui donner du relief, une sensation de mâche. C’est un blanc sec, assez léger en alcool, qui ira à merveille avec tous les plats rehaussés d’une giclée de jus de citron : salade César avec une poitrine de poulet, escalopes milanaises, filets de sole. Ça ouvre agréablement l’appétit. Je recommande de ne pas le servir à la sortie du frigo : laissez-le sur le comptoir une vingtaine de minutes pour savourer sa personnalité et faire s’épanouir ses parfums.