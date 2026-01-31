Portalis

Abbaye de Valmagne, AOP Languedoc (France), 2024

Code SAQ : 1471700 / 23,90 $

Tout un vin blanc riche, que voici ! Un assemblage de roussanne, de grenache gris et de grenache blanc, en conversion en biodynamie. Ça fleure bon le noyau de pêche et la camomille. Et le plaisir est tout aussi grand en bouche. Quelle jolie texture presque huileuse, caressante sur la langue ! Les arômes éclatants de camomille et la douce amertume sont un pur délice. Si vous aimez l’amertume fine dans votre vin blanc, vous devez courir acheter celui-ci. Et si vous voulez percevoir la sensation minérale, c’est aussi bien en relief, ici. Un vin pour les produits de la mer avec un certain gras, ou des plats au cari et lait de coco. Du plaisir liquide.