Le gouvernement du Québec soutient la tenue de Fierté Montréal

Le gouvernement du Québec a confirmé plus tôt cette semaine l’attribution en 2022 d’une aide financière de plus de 1 100 000 $ au Festival Fierté Montréal, par les voix du premier ministre et de la ministre du Tourisme, de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ainsi que du ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Cette année encore, le Festival Fierté Montréal, qui a lieu du 1er au 7 août, propose une programmation riche en activités communautaires et culturelles, dont des spectacles gratuits et, bien sûr, la Marche de la fierté. Le Festival Fierté Montréal constitue une importante occasion de visibilité pour les artistes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genres.

L’événement, qui se tient cette année en présentiel après une version virtuelle en 2020 et hybride en 2021 (à cause de la pandémie de la COVID), permet aussi aux organismes qui défendent et font la promotion des droits des communautés LGBTQ de mieux se faire connaître de la population.

« Le respect et la protection des personnes sont des valeurs fondamentales de notre nation. Tous les Québécois et Québécoises ont le droit inaliénable de vivre fièrement dans un milieu qui respecte leur dignité» a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. «À cet égard, le Festival Fierté Montréal constitue un rempart solide contre la discrimination dont sont encore trop souvent victimes les minorités sexuelles. Je tiens donc à remercier tous ceux et celles qui participent à son organisation. Votre contribution à l’édification d’un Québec plus soudé et accueillant est admirable. Vous méritez de fêter en grand. »

« Notre gouvernement est très fier de s’associer aux festivités du Festival Fierté Montréal qui, depuis 2007, s’illustre pour son esprit de partage et d’inclusion, à l’image de notre société» a poursuivi Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent. «Les visiteuses et visiteurs sont invités à venir festoyer au nom de l’égalité et de la liberté. Cette fête unique contribue au dynamisme culturel et économique de la métropole, en plus d’enrichir son offre touristique et de favoriser son attractivité. Cette fête colorée permet au Québec de rayonner en tant que destination ouverte et fière de sa diversité. » Joignant le geste à la parole, le ministère du Tourisme a accordé 603 000 $ à l’organisme Fierté Montréal en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l’industrie touristique.



« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne Fierté Montréal, un événement qui met en valeur notre métropole inclusive, festive et ouverte sur le monde», a enchaîné Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. «Fort d’une programmation diversifiée, le Festival attire chez nous des gens de partout, consolidant la vitalité et la pluralité de Montréal. C’est un rendez-vous important qui sensibilise, qui rassemble et qui nous rend fières et fiers. Je salue l’équipe derrière l’organisation et souhaite à toutes et à tous d’agréables festivités! » Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation contribue, lui aussi, à la tenue de l’édition 2022 du Festival Fierté Montréal en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole.

« Un festival comme Fierté Montréal est une occasion unique de mettre en lumière les actions menées par les communautés LGBTQ» a rappelé Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie. «Le Québec doit demeurer un modèle d’inclusion et d’ouverture à la diversité, et de telles initiatives y contribuent grandement. Le gouvernement du Québec continuera à lutter contre l’homophobie et la transphobie avec des actions concrètes. Bonne fierté! »

Rappelons que mise en place en 2009, la Politique québécoise de lutte contre l’homophobie a pour objectif de favoriser la reconnaissance des réalités des personnes LGBTQ et le respect de leurs droits partout au Québec. Le Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie du ministère de la Justice coordonne l’action gouvernementale en la matière. Il est responsable de mettre en œuvre le plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Le Plan d’action gouvernemental pour prévenir et contrer les thérapies de conversion 2021-2023, dans le but de protéger les personnes contre ces thérapies qui visent à modifier leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre, a été rendu public le 10 décembre 2021.

Sanctionnée le 8 juin 2022, la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil (projet de loi n° 2) inclut d’importantes avancées pour les personnes LGBTQ au Québec. Elle comporte notamment la modernisation d’environ 30 lois pour que puissent s’y reconnaître et s’y retrouver les familles LGBTQ ainsi que la reconnaissance des personnes non binaires dans nos textes de loi.

INFOS | Pour en savoir plus sur la lutte contre l’homophobie et la transphobie au gouvernement du Québec, consultez le justice.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus sur la programmation 2022 de Fierté Montréal, qui se tient du 1er au 7 août, visitez l’onglet FIERTÉ sur Fugues.com ou rendez-vous en ligne au fiertemtl.com.