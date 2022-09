Une multitude d’activités gratuites à découvrir au centre-ville de Montréal

C’est la rentrée au travail et c’est déjà l’heure de la récré! Au cours de la dernière année, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a travaillé en collaboration avec nos artistes et créateurs afin de créer la programmation ré·CRÉATIONMTL : une série d’expériences créatives et sensorielles offertes gratuitement au cœur du centre-ville.



Déployées dans le cadre de l’initiative « J’aime travailler au centre-ville », elles invitent collègues, collaborateur.trice.s et ami.e.s à se retrouver et à se divertir le temps d’une pause dans leur journée de travail.



Six nouveaux projets à venir

Vu le succès des huit premiers projets créatifs déployés par la Chambre au centre-ville, la programmation de ré·CRÉATIONMTL va être bonifiée avec l’installation de six projets créatifs additionnels, afin de faire vibrer le centre-ville pour une période prolongée.

La programmation sera composée d’expériences immersives et technologiques (Portail par Moment Factory, MÉDITATIONS INTERACTIVES par MASSIVart, Sid Lee architecture, Ivanhoé Cambridge, Nicolas Grenier et Jasmine Wang et DANS LE FLEUVE par Jobel Art pour la Terre et Rodeo FX), de salles de réunion extérieures (Les salles extraordinaires par Aire commune), et de diverses installations artistiques (La cour du centre-ville : Les Fleurs Sont Partout par LNDMRK et La MUe de la Place Dupuis par MU).

Expériences gratuites à découvrir dès maintenant

Bouchées sonores par Daily tous les jours et Nicolas Fonseca (Le Central) : un concept alliant expérience auditive et gastronomie montréalaise, installé à la halle gourmande Le Central. Le deuxième épisode de la série met en vedette les voix de Tranna Wintour, humoriste, chanteuse, productrice et animatrice transgenre, pour la version anglaise, et d’Anne-Marie Cadieux, actrice, réalisatrice, comédienne et scénariste, pour la version française. Intitulé « Pornographie végétale », cet épisode parle de reproduction et de diversité pour que la vie continue, révélant la vie sexuelle cachée dans notre assiette.



À essayer : visite Le Central lors d’un lunch d’équipe ou d’un 5 à 7 après le travail. N’oublie pas tes écouteurs et ton téléphone bien chargé!

L’Anneau par Ivanhoé Cambridge (Place Ville Marie) : une installation artistique monumentale suspendue à l’entrée principale de l’Esplanade PVM.



À essayer : surprends tes collègues et organise une rencontre près de l’installation phénoménale de L’Anneau à la Place Ville Marie. Ta rencontre prendra sûrement une direction surprenante!

Les Espaces temps par le Complexe Desjardins (Complexe Desjardins) : une série de zones immersives de cotravail, de remue-méninges et de détente conçues pour les travailleurs et visiteurs du Complexe.



À essayer : planifie une pause-café, une séance de travail ou un remue-méninges entre collègues dans l’un des trois univers créatifs des Espaces temps.

Générations glorieuses par les Canadiens de Montréal, LNDMRK et Lumenpulse (La Cour Rio Tinto) : une murale urbaine sur brique commémorant l’histoire du hockey à Montréal.



À essayer : rendez-vous à La Cour Rio Tinto du Centre Bell pour admirer cette impressionnante murale, notamment avant un match de hockey ou lors d’une promenade au centre-ville!

nrml bskt par Harrison Fun (terrasse de l’Hôtel Delta par Marriott Montréal) : un terrain de basketball technologique comportant six mini-jeux ludiques.



À essayer : planifie une réunion sportive entre les membres de ton équipe ou avec tes clients.



INFOS | Visitez le site Web de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour planifier votre prochaine sortie au centre-ville. Faites vite, car les projets ré·CRÉATIONMTL seront accessibles pour une durée limitée! www.ccmm.ca