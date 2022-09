POP Montréal 2022, brillamment hétéroclite et éclaté

Les amateurs de musique de tout acabit devraient trouver leur compte avec la programmation 2022 de Pop Montréal, qui verse tantôt dans l’électro pop, le rap, la musique latine, tantôt dans le post-classique, le punk-pop. Encore une fois cette année, une liste d’invités des plus hétéroclites fera le bonheur des mélomanes du 28 septembre au 3 octobre.



L’équipe de POP Montréal nous propose de découvrir le plus délicieux sandwich musical que la ville puisse offrir. En plus des têtes d’affiche dont Allison Russell, Tortoise, The Linda Lindas, Cymande, Wayne Snow, Lydia Képinski, Martha Wainwright, Haru Nemuri, POP Montréal proposera pas moins que 100 artistes au festival cette année.



«Il y aura des tonnes de nouvelles découvertes et de visages familiers», nous apprend Daniel Seligman, directeur créatif de POP Montréal. «Notamment Tess Roby la visionnaire de l’électro pop, l’expérimentateur post powwow Joe Rainey, la princesse de la pop latino-américaine Isabella Lovestory, le franc-tireur du rap torontois Witch Prophet, les autochtones futuristes (et favoris de la sélection Polaris) Ombiigizi, l’icône post-classique montréalaise Esmerine, le hitmaker Maxime, la chanteuse punk pop électrique Sophia Bel et beaucoup autres d’autres. «La notion de “retour à la normale” n’est pas vraiment celle de POP Montréal, rappelle Daniel Seligman.



«Nous irons toujours de l’avant, en faisant de notre mieux pour prendre soin de notre communauté et créer des espaces qui permettent à toutes sortes de voix de se rassembler. L’une des leçons que nous avons apprises au fil des mois est que le fait d’être en relation les uns avec les autres est l’ingrédient essentiel de la culture». Pour connaître tous les artistes de la programmation : popmontreal.com/fr/artistes



Mais POP Montréal, c’est aussi…

Art POP à Projet Casa, Studio Rialto et dans le Mile End.

Art POP présentera pour la première fois à la galerie Project Casa l’expo annuelle collective At a distance – from within qui examine le phénomène de la création de lieux dans un contexte de pratiques et d’échanges issus de diasporas diverses et multiples. En plus de cette exposition les œuvres de l’artiste torontoise Holly Chang seront présentées au coin de Mont-Royal et Saint-Hubert, ainsi que plusieurs événements satellites dans les environs des Quartiers POP. popmontreal.com/fr/a-propos/art-pop



Film POP au Cinema Moderne et à Entrepôt 77

Depuis quelque temps, les films sur la musique connaissent un intérêt grandissant. Les géants du streaming commercial se les arrachent et ils sont achetés, emballés et publiés à la hâte pour vous donner quelque chose à regarder quand vous pliez votre linge. Cette année à Film POP, on présentera 10 œuvres qui appellent à une toute autre qualité d’attention : l’expérience théâtrale dans toute sa splendeur sonore et lumineuse. Dans la sélection on retrouve certains des plus beaux documentaires musicaux de l’année, ainsi que des restaurations récentes de joyaux méconnus. Ne manquez pas également la programmation invitée de la Fondation PHI et le film de clôture précédé d’une œuvre inédite d’Asinnajaq! popmontreal.com/fr/a-propos/film-pop



Puces POP, du 30 septembre au 2 octobre

Puces POP sera de retour pour un week-end à l’Église Saint-Denis, du 30 septembre

au 2 octobre. La listes des vendeurs de Puces POP sera bientôt en ligne au

https://popmontreal.com/fr/a-propos/puces-pop



INFOS | popmontreal.com