Une pause de la ville à l’occasion des récoltes d’automne ?

Besoin d’une pause de l’intensité de la vie urbaine? Après un été verdoyant, le terroir québécois nous offre de nombreuses raisons de s’évader pour quelques heures ou quelques jours à la campagne. Reconnu pour sa gastronomie unique, le Québec foisonne de couleurs et de beauté en automne, au moment des récoltes, offrant les derniers cadeaux des beaux jours. C’est le moment de célébrer, en couple, entre amis ou en famille, dans les vergers, ou au milieu des champs de citrouilles, de déguster des produits frais et de rendre visite aux producteurs locaux, qui vous offrent aussi des dégustations sur place. Voici quelques idées de séjours et d’excursion pour découvrir et savourer le riche terroir québécois.

Dans les Cantons-de-l’Est

Le retour de la Fête des vendanges

Sous le thème de Pastilles & Papilles font la fête, la Fête des Vendanges sera de retour les 3-4-5 et les 10-11 septembre 2022 avec plus de 80 exposants incluant des vignobles, des microbrasseries, des distilleries, des produits agroalimentaires ainsi que des artisans locaux! L’accès au site de l’événement sera complètement gratuit pour tous les spectacles, l’animation, ainsi qu’au

Bistro SAQ ! www.fetedesvendanges.com

De nouveaux vignobles à découvrir

De nouveaux vignobles sur La Route des vins Brome-Missisquoi ouvrent leurs portes aux visiteurs et amateurs de bons vins. Du côté de Lac-Brome, le Domaine ValBrome déploie son offre d’autocueillette dans les champs de vignes et sa boutique propose une variété de produits. Le Vignoble la Manse, situé à Roxton Pond, accueille sa clientèle pour une randonnée pédestre de plus de 2,5 km dans les Sentiers des Érables, en plus de vous accueillir dans ses parcelles de vignes, sa boutique, ses lacs et ses aires de détente. Et vous pourrez y déguster un verre de vin du terroir au bord du lac. www.laroutedesvins.ca

Une quarantaine de marchés publics estivaux!

Goûtez et découvrez les Cantons de l’est à travers ses nombreux marchés publics, notamment le Marché de Soir de Compton, de retour pour une 7e année, qui ajoute de nouveaux kiosques. Aussi, le P’tit pub, cœur du Marché de la petite école de Lingwick, est de retour après deux ans de pause avec son four à pizza pour combler les plus gourmands. Une carte géolocalisée ainsi qu’une liste exhaustive de tous les marchés des Cantons-de-l’Est et un calendrier des marchés sont disponibles sur le site Créateurs de saveurs. www.createursdesaveurs.com

En Montérégie

Véloroute Gourmande : Un parcours qui vous en fera voir de toutes les couleurs !

L’automne est la saison idéale pour découvrir la Véloroute Gourmande (qui fait 235 km). En empruntant le réseau cyclable national de la Route Verte ainsi que le Sentier Transcanadien, il est possible de rouler de Montréal à Sherbrooke en toute sécurité, en profitant d’une toute nouvelle perspective de la Montérégie et des Cantons-de-l’Est. En chemin, faites une multitude de découvertes avec les 120 attraits gourmands.

www.veloroutegourmande.com

Tables Champêtres, une belle façon de célébrer l’automne

Plusieurs fermes agrotouristiques se retrouvent sur le territoire offrant à la fois une expérience en plein air et un commerce de produits locaux. La Rabouillère en est un bon exemple. Cette ferme de Saint-Valérien-de-Milton combine les services d’une table champêtre, d’une boutique de produits transformés et d’un gîte. Faites vos provisions et ramenez à la maison rillettes, mousses de foie, légumes marinés, têtes fromagées et plus encore. Autres arrêts à ajouter à son périple? La Ferme La Fille du Roy qui se démarque, entre autres, pour sa production de fruits et de légumes d’automne comme les artichauts, les courges, les citrouilles et les cerises de terre, et Bika Farm qui offre une cuisine de proximité de qualité avec des produits cultivés localement sur la ferme.

www.rabouillere.com

www.bika.farm

www.lafilleduroy.ca

Autocueillette automnale de la diversité

Qualifiée de « Jardin du Québec », la Montérégie foisonne de produits diversifiés à l’automne. Bien sûr, la cueillette la mieux connue est celle des pommes mais il y a aussi les courges, les citrouilles qui sont parfaites pour décorer la maison ou pour cuisiner de bons repas réconfortants. Rien de mieux qu’une journée ensoleillée, pour faire l’autocueillette, se promener en nature et faire le plein de produits locaux. Pour quelques suggestions d’endroits à visiter www.tourisme-monteregie.qc.ca

Lanaudière

Autocueillette d’automne

Activité unique, il est possible de cueillir ses propres raisins de table dans Lanaudière au Vignoble du Vent Maudit! En plus de l’autocueillette de pommes, les courges sont aussi à l’honneur dans la région. La Courgerie, où on retrouve des centaines de variétés de courges différentes, attend les familles pour balades en tracteur et pique-nique dans les champs. L’autocueillette de framboises d’automne est également à ne pas négliger! Vous trouverez une liste des endroits où l’autocueillette d’automne est possible sur leur site.

www.lanaudiere.ca

Les circuits touristiques gourmands, même l’automne!

Les circuits touristiques gourmands se poursuivent tout l’automne afin de gouter Lanaudière et ses environs. Près de 40 entreprises agrotouristiques vous ouvrent leurs portes et vous invitent à

découvrir leur univers au travers ces six circuits. Entre les montagnes du nord de la région et le fleuve St-Laurent, les saveurs de Lanaudière vous surprendront. La plupart des entreprises sont ouvertes également tout l’automne pour des visites. www.lanaudiere.ca

Pique-nique forestier et randonnées gourmandes à l’Abbaye Val Notre-Dame

Conçu par l’architecte de renom Pierre Thibault, le monastère de l’Abbaye Val Notre-Dame est en harmonie avec la nature qui l’entoure c’est un véritable chef-d’œuvre architectural où le bois et l’ardoise sont à l’honneur. Le site comporte un magasin qui vous offre les Délices du Monastère ainsi qu’une multitude de produits du terroir québécois. Sous réservation, les visiteurs sont invités à prendre part à une randonnée gourmande dans les sentiers colorés entourant l’endroit et déguster en chemin des bouchées aux saveurs forestières. Des pique-niques, en compagnie du Marcheur des Bois, sont également offerts cet automne. Passez également à la boutique du nombreuses activités entourant l’Abbaye et dégustez-les dans votre assiette au bistro! Un endroit merveilleux à découvrir!

www.abbayevalnotredame.ca