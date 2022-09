Nouveautés musicales queers

La maison orpheline de Catherine Durand

Catherine Durand revient avec La maison orpheline, huitième album de sa carrière, disponible dès le 7 octobre prochain. Sa Maison orpheline, dont elle a déjà révélé les pièces « Sommeil pesant », « Quelque chose de beau » et « Lumières », s’est construite tout doucement…



Entre les premières chansons écrites au printemps 2020 et les dernières qui sont nées lors d’un séjour d’écriture au Centre des arts de Banff au printemps 2022, 24 mois ont passé. Vingt-quatre mois pendant lesquels Catherine Durand s’est plongée entièrement dans la création, avec l’aide de Vincent Legault (Dear Criminals, Mille Milles). Ensemble, ils ont doucement créé un écrin orchestral à son univers, par des arrangements plus poussés, plus étoffés, notamment avec la collaboration de l’Ensemble Cassiopée. L’autrice-compositrice-interprète et multi-instrumentiste réalise du même coup un rêve qu’elle caressait depuis longtemps : apprivoiser les instruments d’orchestre et les faire cohabiter dans sa musique folk contemporaine. Par la personnalité plus moderne de Vincent (guitares, claviers, piano, coréalisation) et l’apport de musiciens d’envergure, dont Robbie Kuster (batterie, percussions) et Jonathan Arsenault (basse), La maison orpheline a pris des couleurs variées, mais est restée feutrée, sereine, aérée… Il s’agit sans conteste de l’œuvre la plus marquante et imposante de sa carrière.



La maison orpheline succède à Vingt, la rétrospective acclamée parue en 2018, qui soulignait les 20 ans de carrière de Catherine. Cette nouvelle sortie en sera une empreinte de sérénité, mettant de l’avant la voix et les mots de l’artiste. Instruments classiques, montées dramatiques et intenses, effet grandiose, mais aussi plusieurs moments intimes et dépouillés parsèmeront ce nouvel album attendu.

• • •

Hold the Girl de Rina Sawayama

C’est le retour de la queen pop Rina Sawayama. Après nous avoir fait danser sur son succès

Comme des garçons ( Like the Boys ) en 2020 et crier, en 2021, sur son simple Chosen Family en duo avec Elton John, Rina revient avec un nouvel album qui vient de sortir le 16 septembre, Hold the Girl (Dirty Hit Records).



Ce qu’on adore chez Rina, c’est la multiplicité de son univers à la fois pop, rock, RnB, ou même parfois house. Elle nous surprend à chaque sortie et on en veut toujours plus. Cet été, elle nous a offert le titre rock This Hell , suivi de Catch Me in the Air un titre tout en pop, et juste avant la sortie de l’album du même nom, le simple Hold The Girl, un revival très années 90. Pas de doute que Rina continuera son ascension fulgurante avec cet album.

• • •

« Les fleurs d’une autre dimension » de Pierre Lapointe

L’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe lançait récemment un vidéoclip coloré pour « Les fleurs d’une autre dimension », chanson tirée de l’album L’heure mauve créé en complément de l’exposition du Musée des beaux-arts de Montréal, Nicolas Party : l’heure mauve.



Coréalisé par Pierre Lapointe et Simran Dewan, le vidéoclip a été tourné dans les salles d’exposition du MBAM afin de sceller à jamais le destin de l’album L’heure mauve à celui de l’exposition de Nicolas Party. « Simran et moi avons décidé de m’intégrer aux œuvres, comme si je faisais partie de l’installation », explique Pierre Lapointe.



En découle une enfilade de tableaux, de couleurs et d’émotions, à l’image du travail de Party. Composition originale de Pierre Lapointe, la chanson Les fleurs d’une autre dimension est mise en valeur par un ensemble à cordes qui nous transporte dans un univers flottant, rappelant notamment certaines pièces de Françoise Hardy parues dans les années 60. S’interrogeant sur notre rapport au temps, la chanson évoque l’idée que l’humain n’est finalement qu’un grain de sable dans l’univers.

Lancé sous Bonsound, l’album L’heure mauve est disponible en exclusivité via la boutique en ligne de Bonsound et à la boutique-librairie du MBAM. Il s’agit d’un album double pressé sur vinyle rouge en édition limitée, qui est également offert dans un luxueux coffret de collection comprenant une

sérigraphie numérotée de l’artiste suisse Nicolas Party.