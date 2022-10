Connaissez-vous votre type de peau ?

Si les hommes sont toujours plus nombreux à se tourner vers la cosmétique et les produits de beauté, ils sont tout aussi nombreux à choisir des crèmes et soins qui ne sont pas adaptés pour leurs peaux. Vous pensiez qu’il s’agissait d’un simple détail, et pourtant non : utiliser une crème spéciale peau sèche quand on a la peau grasse (ou inversement) peut s’avérer totalement contre-productif.



Alors, si vous souhaitez qu’un soin hydratant ou revitalisant produise réellement les effets escomptés, il faut avant tout connaître votre type de peau. Peau grasse, sèche ou mixte, quel produit est fait pour vous ? Voici donc quelques conseils pour vous aider à y voir plus clair.



Toutes les peaux doivent être hydratées !

Contrairement aux idées reçues qui ont longtemps laissé croire que si l’on avait la peau grasse, il n’était pas nécessaire de l’hydrater, sachez que c’est totalement faux ! Une peau grasse a autant besoin d’hydratation qu’une peau sèche. En fait, ce sont les ingrédients cosmétiques composant le produit qui ne seront pas les mêmes.



Ainsi, dans un produit conçu pour les hommes qui ont la peau sèche, une huile (de noyau d’abricot par exemple) peut être présente. Ce qui ne conviendra pas du tout à une peau grasse, qui a déjà bien assez de sébum, voire parfois trop.



Maintenant que vous avez compris le principe (normalement) et l’utilité de savoir si l’on a la peau plutôt sèche ou grasse, voici quelques indices qui vous aideront à faire un diagnostic de votre peau.



Indices pour une peau sèche

Votre visage est sensible au vent, au froid, aux agressions extérieures, devient vite rouge et ne reflète que peu la lumière. Elle parait asséchée et manque d’élasticité. Elle est sujette aux gerçures et tiraille souvent…



Indices pour une peau grasse

Vous constatez que l’aspect de votre peau est brillant, principalement le front, le nez et le menton (zone appelée “médiane” ou “zone T”) et que les pores de votre peau sont dilatés. Vous avez des boutons et des points noirs sur cette même zone.



Indices pour une peau mixte

Les côtés de votre visage (des tempes au bas des joues) sont du type peau sèche mais votre zone médiane correspond au type peau grasse.



Indices pour une peau sensible

Votre visage s’irrite très facilement et devient rouge après l’application d’un après-rasage, ou d’un parfum. Elle est sujette à des coups de soleil importants. Vous avez comme de petits vaisseaux rouges (couperose) qui apparaissent sur les joues et sur le nez (principalement de chaque côté des narines).



Indices pour une peau normale

Elle ne présente aucune des caractéristiques flagrantes citées ci-dessus. Elle est souple, sans imperfections ni boutons fréquents. Si vous faites partie de cette catégorie, dites-vous que… vous avez de la chance !



Voilà, vous connaissez maintenant votre type de peau ! Vous n’avez donc plus d’excuses pour ne plus choisir les produits adéquats pour prendre soin de vos mains ou de votre visage.