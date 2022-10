Quelques marchés de Noël féériques à visiter au Québec 

Question de se mettre dans l’ambiance du temps des Fêtes, quoi de mieux que de magasiner ses cadeaux avec un bon vin chaud à la main ? En plus de donner une place de choix aux artisan.e.s d’ici, les marchés de Noël ravivent la magie des Fêtes partout au Québec. Inspiré par la tradition des Marchés de Noël européens, les Marchés de Noël du Québec s’enorgueillissent de présenter aux visiteurs et visiteuses, chacun à leur façon, les meilleurs produits artisanaux issus des terroirs régionaux, enrubannés et prêts à être offerts à Noël. Vous y trouverez des produits artisanaux et agroalimentaires reflétant chaque région, des démonstrations, des activités, des danses et des chants traditionnels et aussi, bien sûr, le père Noël. Faites un choix de société en encourageant l’achat local et les talents de chez nous dans les plus beaux marchés de Noël du Québec.

Centre-du-Québec

Marché de Noël d’antan — du 3 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Le Village québécois d’antan à Drummondville vous invite à son traditionnel Village illuminé. Les activités se dérouleront principalement à l’extérieur et des feux seront allumés afin que les visiteurs puissent se réchauffer. Le magasin général et la beignerie seront ouverts afin que vous puissiez acheter des produits divers, dont des boissons chaudes et les fameux bonbons aux patates. Ce Marché de Noël d’antan regroupe des artisan.e.s, des producteur.trice.s et des créateur.trice.s d’ici. Vous y trouverez tout ce qu’il vous faut pour surprendre vos proches ! Après avoir fait quelques emplettes, laissez-vous imprégner de l’ambiance festive avec les maisons illuminées grâce aux 25 000 lumières. Les samedis et dimanches du 3 décembre au 2 janvier 2023 (fermé le 25 décembre et le 1er janvier).

https://tourismedrummondville.com

Charlevoix

Marché de Noël de Baie-Saint-Paul — du 2 au 11 décembre 2022

On déambulera sur la rue Saint-Jean-Baptiste, au cœur de Baie-Saint-Paul, pour découvrir le Marché de Noël qui aura lieu cette année pendant 10 jours consécutifs, du 2 au 11 décembre. Pour le 13e anniversaire de l’événement, on promet une édition inoubliable : de nombreux artisan.e.s présent.e.s, des dégustations gourmandes, de la musique et un parcours d’arts numériques !

https://www.facebook.com/marchedenoelbsp

Montréal

Grand marché de Noël de Montréal — du 19 novembre au 31 décembre 2022

Imaginez un décor féérique en plein cœur du Quartier des spectacles, animé de jour comme de soir, où se côtoient maisonnettes traditionnelles en bois, aires de jeux, activités pour petit.e.s et grand.e.s, buvettes et plaisirs gourmands ! Le Grand Marché de Noël de Montréal illuminera le Quartier des spectacles, un lieu incontournable des grandes célébrations, avec des dizaines de chalets d’artisan.e.s d’ici. De la musique, des spectacles, du vin chaud et toutes sortes de gourmandises seront au rendez-vous.

https://www.noelmontreal.ca

Marché de Noël végane — 10 et 11 décembre 2022

Une sélection d’exposant.e.s vous proposeront une panoplie de produits tous

fabriqués sans exploitation animale. Trouvez des pâtisseries, des gâteries au chocolat, des produits cosmétiques, des savons artisanaux, des vêtements et plus encore.

https://www.marchenoelvegane.com

Marché de Noël de Jean-Talon — du 26 novembre au 18 décembre 2022

Pour échapper au tourbillon des Fêtes, faites une halte qui réchauffe le cœur et le corps les weekends au Marché Jean-Talon.

https://www.noelmontreal.ca

Le Village de Noël de Montréal — du 24 novembre au 18 décembre 2022

Les vendredis, samedis et dimanches, le féérique marché de Noël reviendra aux abords du Marché Atwater et proposera aux visiteurs et visiteuses de (re)découvrir des artisan.e.s d’ici rempli.e.s de talents et de délicieux produits du terroir dans une ambiance magique.

https://www.noelmontreal.ca

Lanaudière

Marché de Noël de Joliette — 26 novembre au 23 décembre 2022

Événement hivernal incontournable, le Marché de Noël de Joliette allie le créneau agroalimentaire lanaudois, le patrimoine vivant, la musique traditionnelle et la culture lanaudoise. Et pour cette nouvelle édition, le Marché se renouvelle en entier et sera complètement réaménagé. Pour le plaisir des jeunes et des moins jeunes, une patinoire synthétique sera aménagée directement sur la place Bourget, au cœur même du Marché de Noël. Entourée d’une clôture de bois, elle sera décorée et illuminée, en plus d’être bordée d’une murale lumineuse.

https://www.noeljoliette.com

Marché de Noël de L’Assomption — 25 novembre au 23 décembre 2022

L’ambiance inspirée des grands marchés de Noël européens charmera à nouveau les visiteurs et visiteuses au cœur du magnifique centre-ville de L’Assomption. Avec 25 % de nouveaux et nouvelles exposant.e.s, le Marché de Noël de L’Assomption continue de renouveler son offre sans perdre de vue les classiques courus année après année. Le Marché de Noël fera vivre à toustes une expérience ludique et féérique sur la place des Étincelles inaugurée l’an dernier. Les installations de design urbain, l’éclairage conceptuel et l’ambiance chaleureuse permettront aux petit.e.s et grand.e.s de s’amuser et de s’émerveiller dans cet espace pensé pour les retrouvailles.

https://marchedenoeldelassomption.ca

Outaouais

Marché de Noël de Montebello — 2 au 11 décembre 2022

Ce marché de Noël vous charmera par son ambiance chaleureuse et son décor féérique. Situé au cœur du village de Montebello, il est une occasion idéale pour encourager les artisan.e.s et producteur.trice.s de chez nous dans un décor des plus enchanteurs. Des spectacles y seront également présentés gratuitement.

www.noelmontebello.ca

Ville de Québec

Marché de Noël allemand de Québec — du 24 novembre au 23 décembre 2022

Le Marché de Noël allemand, c’est un endroit féérique qui prend vie au cœur du Vieux-Québec, quelques semaines avant le temps des Fêtes. C’est un marché aménagé pour recréer le plus fidèlement possible l’ambiance des grands marchés de Noël européens, pour vous offrir une expérience spéciale et inoubliable. Au menu de votre sortie : féérie, ambiance unique, décorations magnifiques, stations chaleureuses, dégustation de succulents produits allemands (gros bretzels, saucisses, vin épicé, confiseries, pains d’épice et plus encore), délicieux produits du terroir, trouvailles pour vos cadeaux et animations surprises. En nouveauté en 2022 : un château du père Noël à l’image du Château Frontenac à la place d’Armes (avec présence du vrai père Noël) et des défilés de marionnettes géantes sur la rue Saint-Jean !

www.noelallemandquebec.com

Saguenay Lac-Saint-Jean

Marché de Noël européen de Saguenay — Du 2 au 5 décembre 2022

On fait nos emplettes des Fêtes au Marché européen de Saguenay, qui regroupe de nombreux artisan.e.s de la région à la place du Citoyen, à Chicoutimi. Du 2 au 5 décembre, des animations et des spectacles sont prévus pour le plaisir de tous. On se laissera bercer par la féérie de Noël tout en dégustant un bon vin chaud près d’un foyer extérieur ! Vivez l’ambiance unique du Marché de Noël européen de Saguenay ! Décor enchanteur, 32 exposant.e.s, des centaines d’idées cadeaux vous y attendent !

https://www.facebook.com/marchedenoeleuropeen

Cantons-de-l’Est

Marché de Noël de Sutton — 26 novembre au 4 décembre 2022

Ce marché de Noël à l’ambiance festive regroupe de nombreuses créations et productions d’artisan.e.s agroalimentaires qui offrent des produits uniques. Activités offertes : dégustations, feux de camp, musique. La magie de Noël à son meilleur! Pour l’édition de cette année, ce sont 50 exposant.e.s qui vous proposeront mille idées cadeaux dans une ambiance conviviale et rassembleuse, en priorisant notamment des créations et productions des artisan.e.s de la région de Brome-Missisquoi.

https://tourismesutton.ca/repertoire/marche-de-noel-de-sutton

Montégérie

Marché de Noël et des traditions de Longueuil — du 25 novembre au 18 décembre

Le parc St. Mark, qui borde la rue Saint-Charles dans le Vieux-Longueuil, s’illuminera et s’animera du 25 novembre au 18 décembre (les vendredis, samedis et dimanches) pour le Marché de Noël et des traditions de Longueuil. Une cinquantaine de maisonnettes de bois accueilleront des artisan.e.s passionné.e.s, rempli.e.s de talent et d’imagination pour vous offrir avec fierté leurs créations originales et partager avec passion leurs connaissances. Venez à leur rencontre et vous y trouverez de tout pour gâter vos proches : accessoires, bijoux, produits de soin et bien-être, objets pour la maison, produits du terroir et plus encore parmi près de 70 exposant.e.s ! Différents ateliers de savoir-faire traditionnels seront offerts et, bien sûr, le père Noël viendra faire son tour au marché !

https://metierstraditions.com/marche-de-noel