Le Marché de Noël allemand de Québec, européen à souhaits!

Pour son 15e anniversaire, le Marché de Noël allemand de Québec promet l’édition la plus grandiose et animée tenue à ce jour dans le Vieux-Québec, qui sera illuminé du 24 novembre au 23 décembre.

Le Marché de Noël allemand de Québec accueillera plus de 90 exposants qui proposeront surtout des produits locaux d’artisanat, des produits du terroir et des exclusivités allemandes et européennes, dans leurs charmantes cabanes en bois.



Le cœur du Marché à quelques pas du Château Frontenac

Cette année, les festivités se déploieront sur cinq sites. Le cœur du Marché de Noël allemand, habituellement situé à place de l’Hôtel-de-Ville, sera transporté à quelques pas de l’emblématique Château Frontenac, près de la statue Champlain. Les visiteuses et visiteurs y retrouveront avec joie les éléments décoratifs symboliques du Marché tels que la lumineuse Weihnachtspyramide, Pyramide de Noël, et les cabanes en bois du Marktplatz Galeries de la Capitale dédiées à la vente de petites douceurs et de produits artisanaux. La féérie des fêtes s’emparera à nouveau de Place d’Armes et Place D’Youville, en plus des traditionnels espaces des jardins de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Sainte-Anne.



Des nouveautés grandioses

Érigé à Place d’Armes, le majestueux Château du Père Noël présenté par Fairmont Le Château Frontenac sera l’endroit rêvé pour partager ses désirs les plus chers et créer des souvenirs mémorables en famille. D’immenses cadeaux seront également dispersés dans le Vieux-Québec. Que réserveront-ils? Il suffira de trouver ces mystérieux paquets et de les déballer pour découvrir leur contenu artistique. Au grand plaisir des petits et des grands, les marionnettes géantes sillonneront les rues du Vieux-Québec, trois fois plutôt qu’une !



Une programmation plus vibrante que jamais

Le 15e anniversaire du Marché sera souligné en grande le 15 décembre prochain, alors qu’une soirée présentée par Jägermeister se tiendra sur les cinq sites de l’événement, qui vibrera au rythme de DJ reconnus et émergents. Pour les plus petits, rendez-vous au Kinderchalet Ravensburger, dans les jardins de l’Hôtel-de-Ville, où seront présentés des ateliers, des contes, des jeux de société, des bricolages ainsi qu’un nouveau spectacle de marionnettes.



Temps des fêtes et gourmandises

Afin de recevoir une dose de réconfort, plusieurs se laisseront tenter par un délicieux Bretzel et un verre de Glühwein, le vin chaud traditionnel allemand. D’autre part, les moments gourmands seront de retour au Chalet Alpin BMW, qui proposera des plats d’inspiration européenne, concoctés avec soin par Les Amis de l’Alsace. Le Winterbar et l’Alpenbar seront quant à eux les endroits parfaits pour se réchauffer en savourant des boissons typiquement allemandes.

INFOS | Le Marché de Noël allemand de Québec du 24 novembre au 23 décembre.

Pour voir tous les détails, la programmation et les exposants, consultez :

noelallemandquebec.com