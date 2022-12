Amy Schneider, l’ingénieure transgenre qui a fait sensation dans un célèbre jeu télé

Amy Schneider, une ingénieure âgée de 42 ans et originaire d’Oakland en Californie, est devenue au début janvier 2022 la première femme à atteindre le million de dollars de gains à Jeopardy, à sa 28e victoire. Elle a ultimement quitté le jeu avec 40 victoires et un chèque de près de 1,4 million de dollars américains.

Amy Schneider se souviendra longtemps de sa participation à Jeopardy, ce célèbre jeu télé de culture générale, à l’antenne de la chaine NBC depuis 1964. Outre la somme gagnée, si Amy a beaucoup fait parler d’elle, c’est aussi parce qu’elle était la première candidate transgenre à participer au programme, l’un des plus suivis de la télé américaine avec 9 millions de fidèles en moyenne et qui lui a valu de remporter la somme de 1 382 800 dollars américains. D’ailleurs, lorsque Amy Schneider est devenue la première femme à atteindre le million de dollars de gains, certains détracteurs ont tenté de minimiser son record en raison de sa transidentité. Toujours très bien mise, portant collier de perles, tailleur strict, maquillage discret, la candidate n’en fait jamais des tonnes sur sa quête d’identité et considère qu’elle ne fait qu’être elle-même : « Le meilleur pour moi, c’est d’être à la télévision en étant mon vrai moi, en m’exprimant et en représentant l’ensemble de la communauté transgenre », leur avait-elle répondu lors de son passage à l’émission Good Morning America, sur la chaine ABC.

Elle disait, avant sa défaite sur une question de géographie, vouloir montrer « quelque chose de différent en étant juste une femme intelligente, qui a confiance en elle et qui fait quelque chose de très normal comme passer à Jeopardy ». Elle n’a en effet pas trouvé le nom du seul pays au monde dont le nom en anglais se termine par un H, le Bangladesh, contrairement à son adversaire du soir. Pour expliquer son parcours, elle affirmait être « seulement curieuse » et avoir « passé [sa] vie à apprendre beaucoup de choses ».

Très populaire sur les réseaux sociaux, Amy compte désormais plus de 141 000 abonnés sur Twitter et 73 000 sur Instagram. Début janvier, après avoir été dépouillée de sa carte de crédit et de son téléphone portable par deux hommes armés en pleine rue, elle avait rassuré ses fans, les remerciant pour leur soutien. « 2021 n’a pas été l’année la plus belle des années pour la planète, mais c’était clairement la plus belle de ma vie grâce à vous », écrivait celle que les téléspectateurs ont retrouvée récemment lors d’un tournoi des champions.

En novembre dernier, elle est allée en Ohio, son lieu de naissance, pour témoigner et réitérer sa position contre un projet de loi qui empêcherait les jeunes transgenres d’accéder à un traitement et à une chirurgie d’affirmation de genre et obligerait les enseignants à dire aux parents si leurs enfants sont trans. Le projet de loi — HB 454 ou la loi affreusement nommée « Save Adolescents from Experimentation Act » — interdirait aux enfants de moins de 18 ans de prendre des hormones (des bloqueurs de puberté) et de subir une opération de changement de sexe. « Le projet de loi 454 aurait des conséquences dévastatrices pour les enfants de l’Ohio », a déclaré Schneider, aux côtés de représentants du groupe de défense LGBTQ Equality Ohio. « L’adoption de ce projet de loi mettrait en danger la vie de certains enfants, un danger auquel ils ne survivraient pas tous. J’espère que mon témoignage donnera une voix aux sans-voix. Comme personnes transgenres, nous n’essayons pas de déranger personne. Simplement être nous-mêmes. Nous ne sommes pas une menace »,

a-t-elle conclu.

Amy Schneider sera l'invitée du Centre Cummings, lors d'une rencontre ZOOM exclusive, le 23 janvier 2023, où elle parlera de son parcours.

INFOS | Le lundi 23 janvier 2023, de 19h à 20h30.

Coût: 10$ (membre) et 15 $ (non-membre)

Pour vous inscrire à cette conférence Zoom qui se fera en anglais, contactez le 514.343.3510

https://cummingscentre.org