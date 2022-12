Lyrico ou Noël à l’opéra

Pourquoi ne pas célébrer le temps des fêtes avec Noël à l’opéra? Nul doute, le trio Lyrico accompagné de l’Orchestre et Chœur FILMharmonique, placés sous la direction de Maestro Francis Choinière, vous transporteront au cœur de la magie des fêtes.

Après Les Trois Ténors et Il Volo, voici maintenant en première à Montréal le groupe Canadien Lyrico. Ce trio pop opératique, composé de Marco Bocchicchio, Sam Champagne et Ian Sabourin, entremêlera ses voix de formation classique à de somptueuses mélodies, de l’opéra à la pop. Pour le spectacle Noël à l’opéra, le trio sera accompagné par 46 musiciens de l’Orchestre FILMharmonique et d’un chœur de 40 choristes, pour présenter cet éblouissant concert à la Salle Wilfrid Pelletier, le 4 décembre, et au Grand Théâtre, une semaine après, le 11 décembre.

Dirigés par Maestro Francis Choinière, les chanteurs et musiciens de ce concert éclatant sauront insuffler la magie des fêtes. Parmi le répertoire festif, l’Orchestre, interprétera également de grands classiques italiens , tels que Brindisi, l’ouverture du grand classique de l’opéra, La Traviata, la chanson populaire Funiculi Funicula et l’Intermezzo de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. Une performance spectaculaire garantie!

NOTE | Lyrico – Noël à l’opéra, le 4 décembre 2022 à 19h30 à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. placedesarts.com

Le 11 décembre 2022 à 19h30 à la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec. grandtheatre.qc.ca