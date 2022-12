Cindy Lauper, Lady Gaga et une Maison-Blanche arc-en-ciel alors Joe Biden promulgue la loi protégeant le mariage pour tous

C’est officiel : alors que la Cour suprême a remis en cause les droits à l’avortement, et que l’étape suivante de la Cour suprême semblait être de s’attaquer au mariage pour tous, Joe Biden a signé le 13 décembre un texte protégeant l’union entre personnes de même sexe partout dans le pays.

Un soupir de soulagement pour toute la communauté LGBTQI+, qui craignait de perdre à son tour ce droit durement gagné. Si ce texte n’empêche pas la Cour Suprême de s’en prendre aux droits LGBTQI+, il reste une initiative symboliquement forte et plus que bienvenue, dans la digne lignée de la politique de Biden depuis près de dix ans, puisqu’il se proclamait favorable au mariage pour tous dès 2012, alors vice-président de Barack Obama.

Lors de son discours, où étaient invités plusieurs personnalités LGBTI+ ainsi que des stars dont Cindy Lauper, le président a déclaré : «Aujourd’hui, l’Amérique franchit une étape vitale vers l’égalité, la liberté et la justice. Pas seulement pour certains, mais pour tout le monde. Le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie, la transphobie, tout est lié. Mais l’antidote à la haine est l’amour. Cette loi et l’amour qu’elle défend portent un coup à la haine et à toutes ses formes, d’où son importance pour chaque Américain, peu importe qui vous êtes ou qui vous aimez».

Derrière lui, la Maison-Blanche s’illumine aux couleurs arc-en-ciel au rythme des notes militantes de Born This Way, de Lady Gaga.

Cette initiative a donc eu le mérite de permettre à la communauté LGBTQ+ de se réjouir. Marty Cummings, activiste et drag queen, s’est rendu à la Maison Blanche avec son compagnon et a déclaré à la télé américaine être «très touché·e» d’être «invité·e à cet évènement historique». Un engouement partagé par Cindy Lauper qui, après avoir chanté son tsuccès True Colors, s’est ému de la situation : zNous pouvons dormir tranquille ce soir parce que nos familles sont validées et parce que nous sommes autorisés à aimer qui nous aimons.x

Karine Jean-Pierre, la première attaché presse de la Maison-Blanche ouvertement lesbienne, a quant à elle déclaré : zJe pense que je parle au nom de beaucoup d’entre nous à la Maison Blanche aujourd’hui que nous ne pourrions pas être plus fières de travailler pour cette administration. Il a toujours été un allié.

À côté de ça, la nouvelle n’est pas exempt de polémiques. Dans son discours, Joe Biden rappelle son soutien aux personnes trans, et en particulier aux enfants, afin zqu’ils sachent qu’ils sont aimés. Sur Fox News, l’heure est plutôt au raccourci de très mauvais goût.

Le présentateur démagogue Tucker Carlson s’est en effet lancé en direct dans une invective répugnante, faisant le lien entre ces déclarations et une supposée promotion de la zmutilation sexuelle d’enfantsx, insistant sur le fait que le mariage pour tous est autorisé depuis 10 ans et que “la plupart des gens sont d’accord” : «Est-ce que les gens devrait pouvoir se marier avec qui ils le souhaitent ? Oui bien sur, ce n’est pas si controversé. Mais voila que Joe Bien utilise cette occasion pour promouvoir les opérations de mutilations sexuelles sur les enfants».