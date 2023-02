«Ma grand-mère vivait avec 15 gars gais»

Emilia Jones a présenté «Fairyland» au Festival du film de Sundance. Un long métrage dans lequel elle incarne la fille du poète et activiste homosexuel Steve Abbott.

De quoi est-il question dans «Fairyland».

Il s’agit de l’adaptation des mémoires d’Alysia Abbott, la fille du poète et activiste homosexuel Steve Abbott, qui a vécu à San Francisco dans les années 1970 avec la montée du mouvement LGBT dans cette ville, puis l’épidémie dévastatrice du sida dans la décennie suivante. À l’époque, Alysia était l’une des rares enfants à vivre avec son père gai puisqu’il en avait la charge.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’incarner Alysia?

Quand j’ai lu le scénario, j’ai remarqué qu’il y avait énormément de similitudes entre Alysia et moi. Quand j’étais enfant, ma grand-mère vivait dans une maison avec 15 gars gays. Comme Alysia dans le film, je descendais de ma chambre au petit déjeuner et il y avait toujours des hommes avec des tenues moulantes et colorées dans la cuisine, certains étaient aussi maquillés. Pour moi, c’était banal et totalement normal. C’est bien simple, ce scénario m’a tellement émue que j’ai commencé à pleurer en pleine lecture. C’était important pour moi de participer à ce film.

Comment vous êtes-vous préparée à jouer ce rôle?

Quand un script vous prend le cœur comme celui-là, on ne peut qu’espérer que cela devienne un film. J’ai bien sûr lu les mémoires d’Alysia avant de la rencontrer. Sofia Coppola a acheté les droits du livre il y a 7 ans et il a fallu toutes ces années pour monter la production.

Êtes-vous devenue une fan des années 1980?

Disons que je me suis surtout plongée dans la musique de cette époque avant de démarrer le tournage. J’ai trouvé des dizaines d’heures de vidéos sur YouTube filmées dans des discothèques des années 1980, ce qui m’a permis d’apprendre à bouger et danser comme les jeunes de cette époque. Notre costumière, Maggie Whitaker, m’a créé des tenues géniales. C’était idéal pour vraiment me plonger dans les clubs de cette décennie folle quand je devais danser sur des succès.