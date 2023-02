Jankto, ovationné par le public du Sparta Prague après sa sortie du placard

Jakub Jankto, prêté au Sparta Prague cette saison, a annoncé son homosexualité dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux il ya quelqeus jours. Une annonce accueillie chaleureusement par le public tchèque, qui l’a ovationné lors de son entrée en jeu contre Jablonec ce week-end.

Jakub Jankto, international tchèque prêté par Getafe au Sparta Prague, a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours dans laquelle il dévoile son homosexualité, initiative rare dans le football.

“Comme tout le monde, j’ai mes forces, j’ai mes faiblesses, j’ai une famille, j’ai des amis, j’ai un métier que j’exerce au mieux de mes capacités depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde. Je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peurs. Impartial. Pas de violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher”, dit-il dans cette vidéo.

Une annonce reçue avec bienveillance par la plupart du monde du football, dont les supporteurs du Sparta Prague, qui l’ont ovationné lors de son entrée en jeu contre Jablonec ce week-end.