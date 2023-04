Première députée trans au Venezuela, Tamara Adrian vise désormais la présidentielle

Tamara Adrian, une femme trans, ancienne députée et militante des droits LGBT+ au Venezuela, a annoncé jeudi sa candidature aux primaires de l’opposition en vue de la présidentielle de 2024.

Tamara Adrian, qui était devenue en 2016 la première députée trans d’Amérique latine, a reçu le soutien de l’association Unis pour la dignité, qui a entamé en 2022 un processus pour devenir un parti politique.

« C’est un plan global pour que personne ne soit laissé de côté », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

« Comment incorporer, briser les barrières que la société impose à certaines personnes pour les inclure efficacement dans le développement économique : les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes, les personnes LGBT+ », a-t-elle lancé.

Avocate et professeur d’université âgée de 69 ans, Mme Adrian a plus axé son discours sur l’attraction des investissements étrangers et l’amélioration des services publics, sans vraiment aborder les questions sur la communauté LGBT+.

Elle a néanmoins accusé l’État vénézuélien d’« homophobie par action » et par « omission ».

Malgré des promesses du pouvoir, le Venezuela est à la traîne par rapport à des pays comme le Mexique, l’Argentine, la Colombie, le Brésil et le Chili sur les questions LGBT+.

Le pays reste très conservateur tant au sein du pouvoir que dans l’opposition.

Les primaires de l’opposition sont prévues pour le 22 octobre.

D’autres politiciens, tels que les opposants Juan Guaido, ancien président “intérimaire”, Henrique Capriles, deux fois candidat à la présidence, ou Maria Corina Machado, de l’aile la plus radicale de l’opposition, ont également officialisé leurs candidatures.