Une exposition unique en son genre à Québec

Le Musée de la civilisation présentera, à compter du 18 mai 2023, l’exposition Unique en son genre qui explorera les multiples réalités liées aux identités et à l’expression de genre.

Au Québec comme ailleurs, l’exposition présentera comment les perceptions du genre se transforment et évoluent dans le temps et selon les cultures. «Parce que le genre», comme nous le rappelle le communiqué du Musée, «c’est bien plus qu’une simple question de sexe!»

Bien que la visibilité des personnes trans, non-binaires et bispirituelles gagne en importance, les violences basées sur le genre persistent, et ce, malgré les efforts des communautés trans pour faire reconnaître leurs identités et leurs droits.

Grâce à cette exposition, présentée par TD et réalisée en collaboration avec Ubisoft, le Musée de la civilisation souhaite contribuer à susciter le dialogue et à faire évoluer les pensées et les perceptions liées aux identités et aux expressions de genre, et célébrer la pluralité des identités de genre et la diversité sous toutes ses formes. On y reviendra plus en détail dans l’édition de juin de Fugues.

Vous êtes convié.e.s à la soirée d’inauguration qui promet d’être festive et haute en couleur, le 17 mai dès 18 h 30.

Au programme de cette soirée animée par Barbada, une discussion autour du genre en compagnie d’expert.e.s de vécu, une prestation de haute voltige de la compagnie de cirque FLIP Fabrique, qui offrira un extrait de leur spectacle Muse, une ambiance musicale diversifiée et quelques autres surprises !

Ne manquez pas cette soirée unique en son genre! Aucune réservation requise et tous et toutes sont les bienvenues!

INFOS | Musée de la civilisation, 85 Rue Dalhousie, Québec.

http://www.mcq.org