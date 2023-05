16 séries d’activités dans un oasis de verdure et une terrasse revampée aux Jardins Gamelin

La neuvième saison des Jardins Gamelin est lancée et se poursuivra jusqu’au 17 septembre 2023 pour accueillir les Montréalais·es, les visiteurs et les touristes dans ce lieu de vie unique, diversifié et vivant dans le Quartier des spectacles. Tous les jours, les Jardins Gamelin proposent une programmation gratuite et variée, pour toutes et tous, au sein d’une nouvelle terrasse vibrante et verdoyante !

Au programme, plus de 15 séries d’activités hebdomadaires en plein air, se dérouleront du midi au soir. Le public aura l’embarras du choix avec de la danse, de la musique en tous genres, des ateliers de bricolage, en agriculture urbaine et des activités ludiques. De plus, la présence de plusieurs festivals au fil de la saison tout comme le Casse-croûte par Les Survenants, promettent une foule de moments estivaux inoubliables entre ami·e·s ou en famille !

Calamine, Miro Chino et Lara Klaus

À chaque jour son ambiance ! Le lundi, les amateurs de chant auront l’occasion de briller lors de la soirée karaoké. Que ce soit pour révéler leur talent caché ou simplement s’amuser, le micro est ouvert à toutes et à tous. Le mardi soir, les DJs en résidence enflamment les Jardins Gamelin avec des rythmes entraînants lors de la série Donne-moi du funk ! Le duo Funkés lancera le bal (30 mai) puis DJ Kobal (6 juin) prendra le contrôle des platines. La Ligue d’Improvisation Musicale de Montréal (LIMM) sera de retour cette année, pour un tournoi amical, les mardis 20 juin, 25 juillet et 5 septembre. Divisés en deux équipes, les musicien·ne·s répondent en mélodie aux défis et aux thèmes que leur donne le maître de jeu Patrick Guérard. Le mercredi sur l’heure du dîner, Jardin tropical et ses DJ sets aux sonorités afros, caraïbéennes et latines transporteront le public vers des contrées ensoleillées, entre autres avec DJ Sugarface BelFo (31 mai) et Asma du collectif Tumbao! MTL (7 juin). Le mercredi soir, les Bals de l’été seront de retour pour s’initier et perfectionner ses pas de danse. Que ce soit le swing, le kizomba ou la bachata, les Jardins Gamelin deviendront le terrain de jeu des danseur·se·s de tous niveaux. Le jeudi, les Midis à la carte – Concerts seront bercés par les douces notes de jazz, de musique classique et de musiques autochtones. Des artistes talentueux comme Maritza (1er juin) et Sarah MK (8 juin) offriront des performances envoûtantes et intimistes. Le jeudi soir, la série Planète Gamelin prendra le relais pour offrir des moments musicaux uniques, où les mélomanes pourront découvrir une quinzaine de communautés culturelles différentes à travers des DJ sets et des concerts tels que Rommel (1er juin) et Lara Klaus (8 juin), à l’image de notre Montréal cosmopolite. Le vendredi, les Jardins résonneront à nouveau au son des Midis à la carte – Concerts, cette fois-ci mettant en vedette la relève musicale avec des spectacles de chanson francophone et de pop rafraîchissante issues de la scène montréalaise, comme Miro Chino (2 juin) et Simon Lachance (9 juin). Le vendredi soir, la série Ce soir on danse ! enflammera la scène pour célébrer l’arrivée de la fin de la semaine, avec notamment Calamine (27 mai) et Illusion festival (9 juin). Enfin, le samedi soir, les traditionnelles Soirées Salsafolie convient les amateurs de salsa à profiter d’une soirée où la culture latine est à l’honneur et à se déhancher sur des rythmes endiablés.

Une multitude de festivals

Plusieurs festivals bien aimés du public enrichiront la programmation des Jardins Gamelin. Le 28 mai, le festival Accès Asie fêtera en beauté la fin de son festival. À la mi-juin, le Bazarnaüm (18 juin) et le Carnaval des enfants (24 juin) apporteront leur touche ludique et divertissante pour les petits et grands. En juillet, la musique du festival Haïti en Foliepimentera la scène des Jardins (26 et 27 juillet). En août, Fierté Montréal offrira plusieurs prestations incluant leur cérémonie d’ouverture (du 3 au 6 août) puis le Festival international Présence autochtone prendra place alors que Quartiers Danses clôtura la saison en septembre.

DES ACTIVITÉS PARTICIPATIVES ET LUDIQUES

Nouveauté : Bricoler avec Les Affûtés

Les dimanches matin, Les Affûtés proposeront des ateliers créatifs à trois occasions dans la saison. Les pros du « faites-le vous-même » ont préparé une série d’ateliers pour votre jardin, comme la création d’un hôtel à insectes ou d’une jardinière. Petits et grands pourront y développer ses compétences manuelles et apprendre de nouvelles techniques dans une ambiance collaborative.

Côtés Jardins – Ateliers et causeries avec Sentier Urbain

Les mardis après-midi, les horticulteurs·trices de Sentier Urbain et leurs invités experts offriront des causeries traitant d’enjeux d’actualité, de tendances en agriculture urbaine et des grandes questions environnementales, dans un esprit d’échange et d’enrichissement. Les dimanches matin, l’équipe de Sentier Urbain invitera le public à des ateliers participatifs et pratiques afin d’acquérir ou de renforcer leurs compétences sur l’agriculture urbaine.

Le retour de la Maison jaune

Du vendredi au dimanche en juin et septembre et du mercredi au dimanche en juillet et en août, les enfants pourront retrouver la Maison jaune, un espace ludique comprenant une panoplie d’activités et de propositions culturelles pour s’amuser en plein air. Dans cet espace spécialement aménagé pour les familles, les enfants de tous âges pourront exprimer pleinement leur créativité par le bricolage.

Plaisirs ludiques avec Randolph

Les dimanches après-midi, Randolph propose des jeux de table et un quiz dans le cadre de la série T’as de beaux jeux. En solo, en duo ou en groupe, féroce compétition et fous rires seront au rendez-vous !

Les jeux géants

Du mercredi au dimanche, toutes et tous sont conviés à jouer à ciel ouvert avec la multitude de jeux géants : Scrabble, Puissance 4, jeux d’échecs, jeux de poche et Jenga. Les traditionnels jeux en libre-service, tennis de table et tables de soccer sont également disponibles en tout temps.

Le Casse-croûte aux Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles © Alexanne Brisson

UN CADRE VERDOYANT POUR PROFITER DES JOURNÉES CHAUDES

La grande terrasse des Jardins Gamelin est redessinée et réaménagée par l’atelier de design multidisciplinaire EN TEMPS ET LIEU. Elle laisse plus de place à l’agriculture urbaine avec l’installation de grandes corolles, qui seront progressivement envahies de fleurs et d’arbustes au cours de l’été. Ces dernières offrent des espaces ombragés et rafraîchissants.

Le Casse-croûte et son bar accueillent l’équipe de passionné·e·s de bouffe de rue, Les Survenants. Que ce soit pour une pause dîner, un 5 à 7 ou un souper à ciel ouvert, le nouveau menu garni de classiques réinventés à la sauce Gamelin, d’options pour les plus petits et les végétariens, saura rassasier les visiteurs. Les Survenants réservent aussi de multiples surprises culinaires au cours de la saison.

L’organisme social Sentier Urbain continue de prendre grand soin des jardins thématiques, de la serre et de la papillonnière. Les horticulteur·trices de Sentier Urbain sur place, partagent leur passion, prodiguent des conseils et répondent aux questions des visiteurs sur les dizaines d’espèces de plantes et de fleurs qui poussent aux Jardins Gamelin.

————-

LES JARDINS GAMELIN

Du 25 mai au 17 septembre 2023

Place Émilie-Gamelin, Quartier des spectacles

Ouverts tous les jours jusqu’à 23 h



Toutes les activités sont gratuites

Découvrez la programmation : jardinsgamelin.com