Festilumi, Montréal rallume la magie des parcours lumineux

La magie du temps des Fêtes, c’est maintenant à FESTILUMI MONTRÉAL, un parcours lumineux immersif de 1,5 km installé au cœur du Marché Central. L’expérience se transforme pour célébrer l’esprit des Fêtes grâce à des ambiances féeriques, des classiques de Noël dans vos oreilles et des univers qui brillent encore plus — de quoi émerveiller petits et grands.

FESTILUMI est la sortie familiale la lumineuse au Québec. Le parcours invite le public à vivre des soirées grandioses où lumières, sons, effets spéciaux et touches festives transforment la magie hivernale en moment inoubliable.

Le père Noël est également à FESTILUMI grâce à une collaboration avec Le Marché Central, prêt à accueillir petits et grands. La rencontre est gratuite, et les visiteurs peuvent prendre leurs propres photos pour immortaliser des moments magiques en famille. FESTILUMI, c’est un véritable festival lumineux qui s’anime avec des shows éclatés toutes les 15 minutes par la troupe Havana, un numéro festif sur scène qui fait sourire et danser tout le monde, le Bal des ballonspour les enfants, et un carrousel sous les étoiles pour plonger dans l’émerveillement.

FESTILUMI : la magie des Fêtes, grandeur nature !

INFOS | Marché Central, Montréal ouvert jusqu’au 11 janvier 2026. Durée approximative : 60 à 90 minutes. Accessible à tous. https://festilumi.com