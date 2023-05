Écran solaire : nos suggestions pour se voir rayonner

Des femmes secrètement amoureuses, des adulescents en quête de sugar daddies, un couple de T-Rex mâles voulant fonder une famille… Une kyrielle de nouveaux films, émissions de télé et jeux vidéo de chez nous font place à des personnages issus de la communauté 2SLGBTQIA+. Regard sur dix productions queers incontournables que le Fonds des médias du Canada (FMC) propulse fièrement.

PUSH

La série documentaire Push s’immisce dans l’univers des « Wheelie Peeps », un groupe d’ami·es d’Edmonton qui ont une ambition commune : vivre leur vie au maximum en dépit de leur fauteuil roulant. Au fil des épisodes, nous apprenons à connaître Aleem, un homme en situation de handicap, et Nick, son mari sans limitations fonctionnelles, alors qu’ils déambulent dans la ville, cuisinent pour leurs proches et regardent la vidéo de leur mariage. Leur histoire d’amour, jumelée au parcours des autres protagonistes de l’émission, est aussi belle qu’inspirante. Disponible sur CBC et CBC GEM

SUPPORTING OUR SELVES

Réalisé par Lulu Wei, ce documentaire se penche sur les origines de la Community One Foundation, fondée par des activistes en 1980 sous le nom de Gay Community Appeal. Au cours des 40 dernières années, cette organisation philanthropique torontoise a soutenu des centaines de causes caritatives au sein de la communauté 2SLGBTQIA+, notamment en lien avec le VIH/SIDA. Par le biais d’images d’archives et de témoignages éclairants, nous comprenons à quel point la communauté a eu besoin de prendre soin d’elle, et qu’il reste encore du chemin à faire malgré les avancées. Bientôt disponible sur diverses plateformes de visionnement en continu

DINO RANCH

Les émissions pour bambins, ce n’est pas toujours qu’un jeu d’enfant. Plusieurs d’entre elles transmettent des leçons d’empathie et de tolérance à nos cocos, et c’est le cas de Dino Ranch, récemment couronnée aux GLAAD Media Awards. Dans l’épisode Adoptosaurus Rex, par exemple, deux papas T-Rex tentent de couver un œuf, avec l’aide de jeunes éleveurs de dinosaures, pour réaliser leur rêve de fonder une famille. Lumineuse et dénuée d’artifices, la série lance un message important : c’est l’amour qui fait la famille, et non le genre des parents. Elle ouvre aussi la discussion parent-enfant sur l’amour entre deux papas et sur l’éclatement des modèles parentaux dans notre société. À voir sur ICI Tou.tv, CBC et Disney Junior

SATAN WANTS YOU

Réalisé par le couple de cinéastes vancouvérois Steve J. Adams et Sean Horlor, ce documentaire revient sur une « panique satanique » créée dans les années 80 après la publication du canular littéraire Michelle Remembers du psychiatre canadien Lawrence Pazder et de sa patiente Michelle Smith. À l’aide d’images fortes et d’archives audio inédites, ce film explique notamment que Michelle aurait supposément été victime d’un enlèvement, de sévices sexuels et d’actes de torture par des satanistes alors qu’elle était enfant. Par la bande, il livre une enquête passionnante sur les origines des conspirations sectaires et les dangers de la désinformation dans notre société. «Les gais ont souvent été la cible de fausses rumeurs entourant les rituels sataniques, et certains ont été condamnés pendant la panique satanique», explique Sean Horlor. «Beaucoup ont vu leur vie ruinée, alors que d’autres ont été emprisonnés pour des crimes inventés.» «C’est pourquoi il était important pour nous de rétablir la vérité sur la façon dont cette rumeur a commencé, ajoute Steve J. Adams. Le plus effrayant? Nous voyons aujourd’hui le même genre de fausses rumeurs cibler les artistes drag et les personnes trans. » Récemment aux programmes des festivals SXSW et Hot Docs. Présenté cet été au Festival Fantasia à Montréal. Offert prochainement sur diverses plateformes numériques

I HATE PEOPLE, PEOPLE HATE ME

Mettant en vedette l’humoriste Bobbi Summers et l’actrice et scénariste Lily Makowski, cette série raconte les aventures de deux amis queers dans la vingtaine qui tentent de faire leur place dans un monde fermé à leurs talents et leurs opinions (un peu trop) honnêtes. À l’aide de dialogues tordus et corrosifs, l’émission pose une question pertinente : n’est-il pas plus amusant de faire un doigt d’honneur aux attentes de la société que de s’efforcer de s’y conformer? Cette offrande 2SLGBTQIA+ sera sans doute la plus décalée de l’année puisque Blake Mawson en signe la réalisation. Rappelons que ce réalisateur avait fait des vagues avec son court-métrage d’horreur primé PYOTR495, et qu’il a tourné le vidéoclip Hope to Die du cowboy queer masqué qui casse les codes, le torontois Orville Peck. Disponible sur CBC Gem plus tard cette année

SUGAR HIGHS SAISON 2

Cette deuxième saison de la délicieuse comédie dramatique remet en scène nos trois personnages favoris : les colocataires Bud (Adam Fox), Tab (Joey Beni) et Mickey (Samuel Davison). Cette fois-ci, ces adulescents frivoles et indolents veulent aller au-delà de ce que les sugar daddies (et mummies) peuvent leur offrir.Pour notre plus grand bonheur, le Néo-Écossais Thom Fitzgerald (à qui nous devons notamment le drame The Hanging Garden) est de retour en tant que scénariste et réalisateur. Idem pour l’acteur ontarien Scott Thompson, qui incarne le chic daddy Bud. À dévorer dans les prochains mois sur OUTtv

QUEEN TUT

Cette comédie dramatique de Reem Morsi réunit tous les ingrédients que nous aimons : un scénario bien ficelé, des interprètes crédibles, une histoire collée à l’actualité et des chorégraphies réalisées par le célèbre danseur et chorégraphe torontois de Canada’s Drag Race, Hollywood Jade. Elle raconte l’histoire d’un immigrant égyptien nouvellement arrivé à Toronto (Ryan Ali) qui apaise le deuil de sa mère auprès d’une drag mother trans (Alexandra Billings) dont le bar est menacé de rénoviction. Cet homme découvrira à sa façon la vie nocturne et l’univers des drag queens. « C’est un long-métrage sur la famille – la famille choisie et celle de sang – ainsi que sur la valeur historique de la révolution queer », a expliqué Alexandra Billings à Deadline. C’est la plus récente offrande de la primée société de production Fae Pictures (Streams Flow From A River, Framing Agnes, In Flames), qui a pour mission de « décoloniser Hollywood en créant du contenu cinématographique pour, par et sur les individus queers. » À découvrir sur Crave dès janvier 2024.

LA DERNIÈRE COMMUNION

Entre le bien et le mal, se trouve le mâle de vivre, Coscénarisée par Myriam Farsaoui et réalisée par Eli Jean Tahchi, cette websérie québécoise est bénie des dieux. Nous y retrouvons trois religieux du bel âge (interprétés par Jean-Pierre Bergeron, Guy Jodoin et Fayolle Jean) qui décident de réinventer leur vie après la vente de leur monastère. Sans économies ni projets d’avenir, ces hommes tentent de naviguer dans le monde moderne avec plus ou moins de tact. L’un d’eux fera même son coming out à l’ère des faux miracles des réseaux sociaux et de Grindr. À ne pas manquer sur les ondes de Télé-Québec dès 2024

THE MODEL FIGURES

Depuis des siècles, nous nous demandons ce qui se cache derrière l’énigmatique sourire de Mona Lisa peint par Léonard de Vinci. Est-ce véritablement de la joie? Il aurait fallu le demander. C’est un peu ce que fait cette série documentaire, en cherchant à comprendre ce qui se trame dans la tête des modèles qui posent pour des artistes peintres et dessinateurs. Pour ce faire, elle invite 30 hommes à se dénuder (au nom de l’art), puis à partager à la caméra leurs impressions : qu’est-ce que ça leur fait d’être immortalisés en peinture ou en dessin? En résulte une réflexion intéressante sur la vulnérabilité et la

masculinité. Disponible sur OUTtv l’an prochain

TU PEUX VIVRE ÉTERNELLEMENT

Réalisé par Sarah Watts et Mark Slutsky, ce film nous offre un regard nuancé et honnête sur l’amour au féminin chez les jeunes dans les années 90. Se déroulant au Saguenay – mais en anglais, la plupart du temps – il raconte l’histoire d’une jeune Ontarienne (Anwen O’Driscoll) qui, après la mort de son père, va vivre chez sa tante et son oncle témoins de Jéhovah. Sur place, cette ado sans repères s’éprend d’une autre femme (June Laporte) et vit sous les regards moralisateurs de son entourage. Profondément humaine et empathique, la trame narrative est inspirée de l’expérience de la co-réalisatrice Watts, qui a grandi en tant que lesbienne au sein d’une communauté de témoins de Jéhovah. Disponible sur différentes plateformes numériques.