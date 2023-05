Jammer avec l’auteur Russell Brooks

Le nouveau livre de l’auteur montréalais Russell Brooks, Jam Run, est un thriller policier captivant sur la menace et la violence omniprésentes auxquelles la communauté LGBTQ est confrontée quotidiennement.

Se déroulant en Jamaïque, Jam Run s’inspire d’un crime bien réel qui a provoqué une onde de choc dans le monde entier : le meurtre brutal de Dwayne Jones, en juillet 2013, qui a été assassiné devant une boite de nuit de Montego Bay simplement parce que Jones, 16 ans, avait assisté à une fête vêtu de vêtements féminins.

Selon des reportages, lorsque quelqu’un à la fête a identifié Jones comme un homme, une foule l’a poursuivi alors qu’il s’enfuyait. La police a retrouvé son corps écrasé sur la route, avec plusieurs coups de couteau et une blessure par balle.

« Jam Run a été inspiré par le meurtre sauvage de Dwayne Jones », déclare Brooks dont le livre salue le retour du détective amateur Eddie Barrow et de son meilleur ami au franc-parler Corey Stephenson. Après avoir été témoin d’un meurtre similaire lors d’une visite à Montego Bay, le duo recherche le tueur.

Auteur canadien d’origine barbadienne, l’objectif de Brooks était de créer un thriller policier se déroulant dans la culture afro-caribéenne. Jam Run est le deuxième livre de la série Eddie Barrow et le cinquième roman à suspense de Brooks, avec Pandora’s Succession, Unsavory Delicacies, Chill Run et The Demeter Code, tous des ouvrages à succès sur Amazon.

Ancien aspirant vedette de l’athlétisme spécialisé dans les relais 100 m, 200 m et 4 x 100 m, représentant le Canada aux Jeux mondiaux universitaires à Palma de Majorque, en Espagne, en 1999, et le Québec aux Jeux de la Francophonie à Antananarivo, à Madagascar, en 1997, Brooks est diplômé de l’Université de l’Indiana avec un diplôme en biologie, avant de découvrir son talent pour écrire des thrillers policiers. Nous nous sommes récemment assis pour une séance de questions-réponses sur son nouveau livre Jam Run.

Jam Run est un thriller policier sur le thème LGBTQ. Qu’est-ce qui vous a inspiré pour l’écrire ?

Russell Brooks : Le meurtre horrible et tragique de l’adolescent gai Dwayne Jones à Montego Bay. Dwayne a été battu, poignardé, abattu et écrasé avec un véhicule. Quand j’ai appris son meurtre, son histoire m’est restée dans la tête pendant des semaines. Cela me hante toujours. Votre personnage Shenice / Dwayne Pottinger porte le même prénom que Dwayne Jones… Russell Brooks : C’était ma façon d’honorer le vrai Dwayne. J’espère qu’un jour le ou les tueurs seront enfin attrapés, arrêtés et condamnés. Dwayne Pottinger porte également le nom du militant gai jamaïcain et créateur de mode Dexter Pottinger, qui a été assassiné à Kingston en 2017. Au moins dans l’affaire Pottinger, la police a arrêté le tueur. Aussi, en écrivant ce livre, je voulais étoffer le personnage de Dwayne et non pas en faire un stéréotype.

Quels ont été les principaux défis pour écrire cette histoire ?

Russell Brooks : Le plus grand défi était de rendre le livre aussi authentiquement jamaïcain que possible. Je ne connaissais pas grand-chose à la géographie ni à Montego Bay et je ne parle pas le patois jamaïcain, mais j’ai reçu beaucoup d’aide d’un ami en Jamaïque qui m’a aidé à vérifier tout le contenu jamaïcain de l’histoire. Nous avons également visité le lieu même où Dwayne Jones a été tué. Cette zone de Montego Bay est assez difficile et visiter le site du meurtre de Dwayne a été une expérience profondément émouvante.

Dans un article de blogue, vous avez écrit : « Mon expérience personnelle m’a permis d’intégrer mes appréhensions à Eddie Barrow, qui visite également la Jamaïque pour la première fois. Eddie exprime les mêmes angoisses que j’avais ». Quelles angoisses aviez-vous ?

Russell Brooks : Il suffit de conduire le long de la route devant le club jusqu’au site du meurtre. Il aurait fait nuit noire à l’époque. Ce n’est pas un domaine où je voudrais conduire seul la nuit. Il y a beaucoup de nids-de-poule et ce tronçon de route est parfait pour une embuscade. Vous avez organisé le lancement de votre livre Jam Run à l’Association jamaïcaine de Montréal lors de la Journée internationale de visibilité transgenre le 31 mars, un événement organisé par l’auteur légendaire H. Nigel Thomas.

Vous avez également lu des extraits de votre livre à l’Heure violette du Salon du livre Fierté littéraire animé par l’auteur Christopher DiRaddo. Nigel et Chris ont tous deux été profilés dans cette chronique et sont de grands partisans de la scène littéraire montréalaise. Quelle a été la réaction à votre livre jusqu’à présent ?

Russell Brooks : Nigel et Christopher m’ont tous deux beaucoup soutenu. Il y avait beaucoup d’énergie positive lors des deux événements, beaucoup de gens sont venus me voir. Lors de l’événement Violet Hour, j’ai lu un extrait de Jam Run. Et lors du lancement de mon livre, Nigel a animé une session de questions-réponses avec le public. J’étais vraiment content du taux de participation et je suis aussi très content des critiques de livre positives.

Votre parcours dans l’édition me rappelle l’auteur gai E. Lynn Harris, qui s’est également autopublié au début de sa carrière littéraire. Il vendait des livres dans le coffre de sa voiture. Heureusement, vos livres se vendent bien sur Amazon.

Russell Brooks : Je suis content que vous l’ayez noté, j’ai lu trois de ses livres. Ils étaient très émotifs. Il a écrit de grands livres. Mes livres se sont plutôt bien comportés sur Amazon, mais la vérité est qu’aujourd’hui, vendre des livres est encore très difficile. Mais j’aime ce que je fais et en tant qu’allié LGBTQ, je crois aussi qu’un livre comme Jam Run peut éclairer les gens et aider à changer les mentalités.

INFOS | Jam Run de Russell Brooks, disponible sur Amazon et russellparkway.com

TO READ THE INTERVIEW IN THE ORIGINAL ENGLISH VERSION, VISIT

https://www.fugues.com/categories/english