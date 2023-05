Le Feu et la Glace à l’Orchestre classique de Montréal pour clore sa 83e saison !

L’Orchestre classique de Montréal (OCM) vous invite à la Maison symphonique le mardi 20 juin à 20 h pour un programme double qui promet : la première mondiale de la Symphonie de la tempête de verglas du compositeur québécois Maxime Goulet et l’intense Carmina Burana de Carl Orff, sous la direction de maestro Alain Trudel.

La présentation de la Symphonie de la tempête de verglas coïncide avec le 25e anniversaire de la crise du verglas vécue en 1998, qui avait alors plongé dans le noir la moitié de la province. Pour bien des gens, cette symphonie évoquera les émotions liées à cette expérience, ainsi que la lumière retrouvée après la catastrophe. Initiée par l’OCM, la commande de cette première symphonie de Maxime Goulet compte la participation de quatre autres orchestres : l’Orchestre symphonique de Laval, l’orchestre ROCO (Houston), l’Orchestre symphonique de Sherbrooke et l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières.

L’enregistrement de la pièce, paru chez ATMA en janvier 2023, est considéré par la critique comme un « disque patrimonial important ». Pour conclure ce concert, avec près de 100 choristes et 60 musiciens sur scène, l’OCM présentera la célèbre cantate de Carl Orff inspirée de poèmes médiévaux satiriques sur les plaisirs de la chair et les vicissitudes du hasard : la monumentale Carmina Burana, avec les solistes québécois.e.s Aline Kutan (soprano), Antoine Bélanger (ténor) et Hugo Laporte (baryton).

L’OCM profite de ce dernier rendez-vous de la saison pour tenir son Gala cocktail dinatoire préconcert. L’événement-bénéfice, avec hors-d’œuvre gastronomiques et vins, soutiendra les programmes communautaires de l’OCM pour assurer la croissance de l’organisme, réputé pour sa programmation merveilleusement éclectique et son fort engagement communautaire. Des billets à 300 $ sont disponibles pour ceux et celles qui souhaitent y participer.

Rappelons que la programmation entourant la 84e saison de la compagnie est maintenant dévoilée et que les abonnements de saison sont disponibles. Sous le thème « Nouveau départ », la prochaine saison marquera l’arrivée de maestro Jacques Lacombe comme directeur artistique et chef principal.



INFOS | Pour tous les détails, visitez le site https://orchestre.ca et suivez l’OCM sur ses réseaux sociaux ! Le prix des billets pour ce concert oscille entre 29,99 $ et 109,99 $, une excellente offre pour un programme de cette qualité et d’une telle envergure dans la merveilleuse Maison symphonique !