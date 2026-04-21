À la demande générale : une explosion de voix et d’émotions !

L’Ensemble vocal pop de Montréal revient sur scène avec un spectacle éclaté et résolument rassembleur. Porté par une énergie communicative et des voix inspirantes, ce concert est une véritable célébration de la musique populaire sous toutes ses formes.

Fidèle à sa réputation, l’ensemble propose un concert où la diversité musicale devient le fil conducteur à travers l’interprétation de de grands classiques qui ont traversé les époques. Le programme rend notamment hommage à des figures incontournables telles que Queen, George Michael et Jacques Michel. Guidée par la direction inspirante de François Dupuy, la formation navigue avec aisance entre les styles, les langues et les périodes, célébrant ce qui unit le plus largement : des mélodies intemporelles, des rythmes entraînants, des instants de douceur et de puissants moments de partage qui invitent tour à tour à taper du pied, à sourire… et à fredonner.

Le spectacle déploie un savant équilibre entre de puissants numéros d’ensemble et des solos marquants, mettant en lumière des voix uniques, à la fois singulières et complémentaires. Présenté en formule cabaret au Théâtre Paradoxe, À la demande générale s’inscrit comme une expérience chaleureuse et immersive, où la proximité avec le public accentue l’émotion et le plaisir du partage. Que l’on soit mélomane averti, amateur de musique populaire ou simplement en quête d’un après‑midi festif entre amis, ce concert promet un rendez‑vous musical vibrant, porté par la passion, la générosité et l’énergie communicative de l’Ensemble vocal pop de Montréal.

Leur précédent spectacle, Amours, délices et cornichons, avait d’ailleurs déjà marqué les esprits en 2025, tant par l’ampleur et la cohésion de ses numéros d’ensemble que par la force expressive de ses solos, révélant une fois de plus la capacité de l’ensemble à toucher, surprendre et rassembler son public autour de performances sincères et mémorables:

Concert de 2025 : Amours, délices et cornichons

Et pour un aperçu de la force des solos.

Le spectacle est présenté au Théâtre Paradoxe, le dimanche 3 mai, de 15h à 17h30 (avec une ouverture des portes et du bar à 14h). Les billets sont disponibles en ligne sur Zeffy au coût de 30$, en prévente, pour les adultes et 15$ pour les 15 ans et moins.

Pour plus de détails, consulter l’événement Facebook : À la demande générale !

Info │À la demande générale – 3 mai – 15h – 17h30, Théâtre Paradoxe – 5959 Boul. Monk, Montréal, QC H4E 3E8