LUMIÈRE ou le GLAM made in Québec

L’artiste québécois LUMIÈRE, alias Étienne Côté, vient tout juste de lancer son second album, GLAM. Celui qui foulera les planches des Francofolies ce mois-ci ainsi que de Fierté Montréal, en août, offre au public un album rock authentique qui nous transporte (avec plaisir !) tout droit au cœur des années 1970. Discussion et confidences à cœur ouvert avec le musicien.

GLAM a été écrit avec le désir avoué de donner un bon show de rock aux fans. Certaines chansons ont une théâtralité qui se porte bien à une mise en scène plus grande que nature. LUMIÈRE a donc collaboré avec le metteur en scène Alexandre Martel afin d’amplifier ces caractéristiques et de créer des moments très forts en spectacle.

Selon le chanteur, le résultat est une expérience riche en émotions du début à la fin : « Nous avons trouvé un arc dynamique vraiment intéressant pour le show. Le tout commence très fort et les spectateurs sont pris en charge dès le début. Grâce au travail de mise en scène, il y a moins de temps entre les chansons, donc je pense qu’ils vont se sentir transportés avec nous. »

Ceux et celles qui veulent vivre l’expérience pourront être témoins du tout premier spectacle de la tournée GLAM, le 17 juin prochain, dans le cadre des Francofolies. Lorsqu’on lui demande ses prédictions, le chanteur se livre avec fébrilité : « On a tellement hâte ! Moi le premier ! Ce sera notre tout premier spectacle de la tournée, donc ce sera intéressant de voir ce show-là venir au monde ! Les premières sont toujours très excitantes, donc on veut que les gens participent à cette naissance avec nous ! »

La prestation de LUMIÈRE à Fierté Montréal, le 9 août prochain, sera toutefois dans un tout autre registre. Plus intimiste, l’artiste y performera seul, livrant quelques chansons sans son groupe, ce qui le révélera sous un tout autre jour au public montréalais.

La tournée GLAM sera l’occasion pour LUMIÈRE de présenter en direct les pièces de son dernier album du même nom, paru le 28 avril dernier. Sur des sonorités résolument glam rock qui n’ont rien à envier à l’exubérance de David Bowie, d’Elton John ou de Freddie Mercury, l’album raconte la quête de succès de son protagoniste, qui quitte la campagne pour se produire en ville dans l’espoir de conquérir le cœur des foules.

Pour LUMIÈRE, parler de la soif de succès de l’artiste était une façon d’aborder le désir dont nous sommes habité.e.s de toujours vouloir plus de tout, et qui nous mène inévitablement à l’insatisfaction : « Comme spectateur, on voit les artistes comme des figures héroïques, mais ils sont quand même sensibles et fragiles. J’avais donc envie de présenter la fragilité de la personne derrière le personnage. L’artiste de qui je parle dans l’album aspire toujours à plus, mais il faut faire attention ! On doit apprendre à gérer ses attentes, on ne peut jamais être parfait ! » GLAM renferme un petit bijou qui résonnera très certainement auprès des membres de la communauté LGBTQ+. Lizt-o-mania raconte avec beaucoup de rythme et une touche d’autodérision une aventure de fin de soirée lors de laquelle LUMIÈRE a tenté, en vain, de séduire un Parisien croisé au Local Rock, un bar populaire auprès des musiciens de Paris.

Avec un brin d’humour, le chanteur revient sur l’anecdote : « Je trouvais ce gars très cute ! Mais c’était un musicien classique et moi un chanteur rock ! Je me demandais si je pouvais l’aborder, mais j’étais trop gêné ! Alors j’ai chiffonné mon numéro de téléphone, je lui ai donné et je suis parti en courant ! Pour vrai ! »

Comme l’album GLAM s’inspire de faits vécus, on ne peut s’empêcher de demander à LUMIÈRE si le beau Parisien a donné suite à son message. Avec un brin d’humour et beaucoup d’humilité, le sympathique chanteur avoue que son papier chiffonné est resté lettre morte.

Nous faisons donc appel aux lecteurs et lectrices français.e.s de ce magazine pour retrouver ledit beau Parisien, afin qu’un chanteur québécois puisse lui transmettre un peu de sa lumière.

INFOS | LUMIÈRE sera en spectacle sur la scène Sirius XM de la Place des festivals, le 17 juin prochain à 22 h dans le cadre des Francofolies de Montréal. L’artiste sera également en prestation sur la scène principale de Fierté Montréal le 9 août prochain.