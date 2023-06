Full House, juillet 2023

La musique house semble avoir été créée parfaitement pour donner une trame sonore aux journées chaudes d’été. Que vous ayez envie de danser en plein air avec vos meilleurs amis ou que vous vouliez tout simplement siroter un Long Island tranquillement sur le bord de la piscine, il n’y a pas meilleur son pour accompagner vos activités estivales. D’Ibiza à Chicago en passant par Londres et Miami, les DJs du monde entier se bousculent pour offrir les beats plus enivrants les uns que les autres, aussi bien leur faire honneur et se laisser porter par la musique! Voici donc le tour d’horizon mensuel des chansons qui se démarquent sur la scène house et dance. Comme le nom de la chronique l’indique, je vous propose trois nouveautés à découvrir et deux succès à réentendre, pour compléter votre FULL HOUSE. Bon mois de juillet, et soyez (pas trop) sages pendant les vacances!

Trois sorties récentes à découvrir

DJ UNPIER : Saisons

Le producteur franco-ontarien DJ UNPIER fait danser les foules avec un nouveau projet, un troisième album en trois ans : Y comprendront plus tard. Pour ce nouvel album, qui propose une vingtaine de chansons (VINGT chansons!), UNPIER met de l’avant son importante collaboration avec des artistes francophones du Québec, du Canada ainsi que des artistes de la France et de l’Angleterre. Le premier extrait de l’album, Ruisseau, et le simple lancé en mai, Ici et ailleurs, mettent de l’avant toute l’énergie et la créativité musicale de l’artiste. Toutefois, c’est surtout la pièce Saisons, avec Chloé Doyon, qui a accroché mon oreille. À la fois rythmée et lascive, la chanson propose des percussions aiguës, des keyboards feutrés et des voix sensuelles qui se comparent avantageusement au travail des sommités françaises comme Kungs et Kazi Lambist. À écouter en repeat!

LAURENCE NERBONNE: Rainbow

La beatmaker québécoise, Laurence Nerbonne propose depuis plusieurs années une pop urbaine bien à elle, parfois coup de gueule et revendicatrice, parfois lumineuse et émotive. C’est le cas de sa toute nouvelle chanson, Rainbow, lancée le 26 mai dernier. L’hymne entraînant fusionne des voix et des sons électroniques avec des rythmes syncopées typiques du reggae. La chanson semble avoir été tricotée tout spécialement pour les journées d’été. Écrite, composée et réalisée par Laurence Nerbonne, la pièce aborde la quête du bonheur et donne sincèrement envie de déguster un Mai Tai entre amis. Mais surtout, elle donne envie d’aller voir l’artiste en spectacle. Ça tombe bien, celle-ci sera en prestation un peu partout au Québec et en Ontario cet été. On pourra notamment la voir au festival Bières vins & Terroir de Sainte-Anne-de-Sorel, le 1er juillet, et au FestiVoix de Trois-Rivières en première partie de Sean Paul, le 8 juillet. Sortez vos lunettes de soleil, c’est un rendez-vous!

PNAU: Stars

C’est devenu quasiment une habitude de parler de PNAU dans cette chronique, mais que voulez-vous, le trio australien est une machine à hits. Quand il y a du bon matériel qui sort, je m’en voudrais de ne pas vous en faire profiter. Cette fois-ci, PNAU s’associe à Bebe Rexha et Ozuna pour sa nouvelle piste. La première a pris d’assaut les radios mondiales dernièrement avec le tube I’m Good, le populaire remix de Blue, d’Eiffel 65, par David Guetta. Le second a remporté deux Latin GRAMMYs et a collaboré avec les plus grandes pointures de l’industrie, dont Christina Aguilera, Shakira, et Black Eyed Peas, sur l’excellente Mamacita. Le résultat de cette association est une chanson entraînante qui n’est pas sans rappeler le méga hit Cold Heart, de PNAU. La chanson qui propose une vidéo colorée utilisant le même style créatif que le dernier simple de l’artist, You Know What I Need, s’écoute aussi bien dans un moment de détente que sur un dancefloor. On se verse un verre et on monte le volume tout le monde!

Deux succès à réécouter

AZARI & III: Reckless (With Your Love)

Comme l’indique un autre article de cette édition du magazine, l’auteur de cette chronique a eu la chance d’aller se faire dorer la pilule à Puerto Vallarta récemment. La beauté des destinations tendances comme PV est qu’elles permettent de faire le plein d’excellente musique et de revenir au bercail avec des listes Spotify bien garnies. Parmi les multiples chansons entendues sur les plages de la baie de Banderas, j’ai eu le plaisir de découvrir Reckless (With Your Love), qui, à ma grande surprise, date de 2009. Par contre, la chanson du groupe canadien Azari & III a tout des sonorités deep house et vocal house actuelles, elle n’a donc pas pris une ride et reste toujours aussi pertinente. D’ailleurs, la piste comprend une ligne de keyboard super accrocheuse qui a été reprise à peu près intégralement par Lady Gaga dans la très hypnotique Sour Candy, parue sur Chromatica en 2020. Une toune parfaite pour un road trip, donc baissez les fenêtres et montez le volume! Bonne écoute!

REX THE DOG: Change This Pain for Ecstasy

Les excellents DJs de Puerto Vallarta sont très avant-gardistes en ce qui a trait à la scène musicale, plus précisément la scène house. Lors de mon récent séjour dans la destination balnéaire favorite de la communauté LGBTQ, j’ai été totalement hypnotisé par cette nouvelle chanson du DJ britannique Rex the Dog (Jake Williams). Les paroles explicites et les arrangements qui flirtent avec la techno vous ramènent tout droit au début des années 2000. L’espace d’un moment, on a l’impression de se retrouver sur le dancefloor du Babylon dans Queer as Folk. Pourtant, le morceau est tout chaud, tout frais sorti du four, en avril dernier. Ce vent rétro venu d’Europe laisse donc présager un potentiel retour aux sources pour certains DJs nord-américains prochainement. À suivre!