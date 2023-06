The Lake (Le lac), saison 2

L’été 2022 s’est déroulé sous les auspices d’un combat hilarant entre un frère et une sœur, Justin et Maisy-May, autour de la possession d’un chalet ainsi que de la découverte des joies de la paternité du premier pour… sa fille de 16 ans. Cette nouvelle saison offre un menu tout aussi débridé : promesses brisées, incendie et sabotages, déchirements amoureux et, encore et toujours, possession du chalet familial.

La saison s’ouvre alors que Justin Lovejoy (délicieux Jordan Gavaris) fuit de nuit à travers une forêt menaçante, les mains agrippées autour du cadavre d’un renard. Avant la fin de ce premier épisode, la vérité derrière cette course effrénée est révélée : Justin a abandonné Riley (irrésistible Travis Nelson) sur les marches de l’autel, le cœur brisé et devant une marina en proie aux flammes. Le marié en fuite est immédiatement pointé du doigt et Justin devra donc prouver son innocence, mais se pourrait-il qu’une main malveillante se cache derrière l’incendie et, si oui, quelles sont ses motivations ? De son côté, Maisy-May (Julia Stiles) est beaucoup trop préoccupée pour savourer les déboires de son frère, puisqu’elle partage le chalet avec un ennemi autrement plus redoutable : sa propre mère (Lauren Holly), dont les principaux modes de communication sont le sarcasme et la manipulation !

Billie (Madison Shamoun), la fille de Justin, est également de retour, le cœur partagé entre deux planteurs d’arbres — Forrest Buisson (ça ne s’invente pas) et Ivy — qui partagent bien plus qu’une passion pour la jeune fille puisqu’ils sont frère et sœur. Encore une fois, la série se distingue par un foisonnement d’intrigues, des dialogues délicieusement grivois et de nombreuses perles savoureuses : « Il ne suffit pas d’une ceinture à outils et d’une demande en mariage pour faire de toi une lesbienne » ; « Quand on veut progresser, on doit régresser » « Elle aurait pu attendre avant de nous le dire : elle sera toujours mourante après le mariage » ; « J’ai travaillé sur moi, c’est pour ça que je suis meilleure que tout le monde. »

Julian Doucet est de nouveau à la scénarisation et à la réalisation de cette nouvelle tradition estivale qui présente une galerie extrêmement diversifiée de personnages et de situations, alternant allègrement entre scènes cocasses et moments plus dramatiques. La première saison avait offert un épisode hommage aux films de « slasher » et celle-ci fait de même en empruntant, cette fois-ci, aux codes des « whodunit », en l’occurrence, Mort sur le Nil d’Agatha Christie.

La conclusion nous présente un bal non binaire, organisé par l’équipe des planteurs, où plusieurs hommes prouvent à quel point le port d’une robe peut être très sexy (surtout chez un bucheron). Fidèle à sa première saison, la conclusion du dernier épisode laisse entrevoir la possibilité d’une suite qu’on attend déjà avec impatience. À noter que deux doublages français sont offerts : un réalisé au Québec, qui respecte à la perfection la couleur locale, et un autre, également très bien fait, réalisé en France.

INFOS | The Lake (Le lac) propose 8 épisodes par saison et est disponible sur Prime Video.

