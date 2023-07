Pour sécuriser le Village,« on va lutter contre la criminalité et le gangstérisme »

Le jeudi 29 juin dernier, c’était l’inauguration de la Place du Village (en face du Cabaret Mado) par la Société de développement commercial (SDC) du Village. Nous en avons profité pour rencontrer en tête à tête Robert Beaudry, le conseiller municipal du district de Saint-Jacques qui comprend tout le secteur du Village, afin de discuter du plan stratégique mis en place par la Ville de Montréal (annoncé le 22 juin) sur la situation que vit le Village depuis plusieurs années. Insécurité, incivilités, bagarres, toxicomanie et itinérance ne sont que quelques-uns des éléments qui font en sorte que ce quartier n’est plus sécuritaire pour ses propres résident.e.s et commerçant.e.s, ainsi que pour ses visiteurs et visiteuses. On apprend que la Ville injectera 150 M$ dans la réfection des aqueducs et de la rue Sainte-Catherine, à l’orée de 2025, et allouera une somme de 7 M$ en appui à la communauté et pour les organismes du milieu, entre autres.

Le 22 juin, on annonçait en grande pompe, au parc de l’Espoir, la nouvelle Stratégie d’intervention collective pour le Village, en présence de la mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, de Robert Beaudry, qui est aussi membre du comité exécutif responsable de l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie, ainsi que de Fady Dagher, le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), entre autres. Cette Stratégie est la réponse et la conclusion à l’issue des travaux du Forum du Village qui se sont tenus à l’automne 2022 et qui ciblaient les divers enjeux nuisant au développement du quartier et à ceux et celles qui l’habitent et le fréquentent (commerçant.e.s, visiteurs et visiteuses, touristes, etc.). Lors de cette annonce, on a appris qu’une « cellule de crise multipartite » avait déjà été mise en place depuis le mois de février pour répondre à l’insécurité grandissante dans le quartier ; on y a aussi présenté la création d’un « comité de travail sur le Village » composé de citoyen.ne.s et qui fera le suivi des points de la Stratégie ; et enfin, on nous a informés de la création d’un « fonds dédié aux initiatives socioéconomiques dans le Village » et doté, comme mentionné plus haut, d’environ 7 M$.

Pour contrer l’insécurité

Alors que la sécurité est l’une des priorités majeures ici, le hic est que moins de 24 h après les annonces, un jeune homme (19 ans) a été poignardé au parc Charles-S.-Campbell, dans la nuit du jeudi au vendredi. D’un air grave, Robert Beaudry explique que « l’on sait qu’il y a trois “hot spots” dans le Village : le parc Campbell, le parc Serge-Garant (en arrière du métro Beaudry) et la place Émilie-Gamelin. On sera sans compromis sur la criminalité, on va taper sur le gangstérisme et le SPVM est là-dessus avec nous. On va travailler aussi avec les organismes communautaires partenaires parce qu’ils ont l’expertise nécessaire pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables de la société, mais les autres gouvernements doivent agir également […] ». À noter qu’un autre jeune de 18 ans avait également été poignardé quelques jours plus tôt sur la rue Sainte-Catherine près de Saint-Hubert.

Mais voilà, les organismes communautaires s’occupant des plus vulnérables ne sont pas assez financés et, d’autre part, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal n’était même pas présent aux discussions du Forum du Village. « Nous désirons que le CIUSSS soit plus présent », semble presque supplier cet élu. Le CIUSSS entendra-t-il l’appel ou se fera-t-il tirer l’oreille ?

À plusieurs reprises durant l’entrevue, Robert Beaudry a été plus catégorique que jamais.

« On va travailler de manière très affirmée sur le sentiment de sécurité, on sera intraitable sur la criminalité et le gangstérisme, ce sera sans compromis, c’est inacceptable [ce qui se passe en ce moment]. […] Nous avons une approche bienveillante envers les personnes marginalisées et on va travailler avec les organismes du milieu […]. » Oui, mais il faut des effectifs policiers, non ? Et seront-ils présents uniquement pour la durée de la pression médiatique ou, une fois les médias de masse partis, fera-t-on comme d’habitude en politique et on remballera le tout ? C’est là que Robert Beaudry a répété que les effectifs policiers seront plus nombreux et que cela sera « permanent » cette fois-ci. « […] c’est permanent, mais les actions prennent du temps à se faire sentir parce que les problématiques sont complexes, mais ce sera au long terme [qu’on verra une différence] », a-t-il martelé.

La nouvelle Stratégie ici découle du « diagnostic » posé non seulement par la Ville, mais par tout le monde (groupes communautaires, associations LGBTQ+, commerçant.e.s, résident.e.s, etc.) lors du Forum du Village. « C’est pour cela que c’est important, parce que c’est un consensus », déclare l’élu du district de Saint-Jacques. « Notre Stratégie vient en appui à la SDC du Village, à la Corporation de développement communautaire Centre-Sud (CDC), aux commerçants, etc. Le fonds qui va être créé va permettre des initiatives, poursuit-il. […]

On désire créer un lieu hommage à la communauté, on veut aussi donner des espaces pour les groupes communautaires LGBTQ+, les groupes pourront soumettre des initiatives, des projets […]. » La mise sur pied du comité des citoyens découle aussi de cette perspective afin de faire le suivi sur la fameuse Stratégie. Comme on le sait, les travaux sont inévitables. Mais Robert Beaudry assure qu’on procèdera « par tronçons » pour éviter de mettre trop de pression sur les commerçant.e.s qui ont subi plus qu’ailleurs les contrecoups de la pandémie de COVID-19. « Mais on maintiendra la piétonnisation pendant les travaux, on va soutenir les commerçants durant cette période-là », affirme-t-il. « Nous voulons préserver la présence historique de la communauté LGBTQ+ dans le Village », a-t-il mentionné.

« On vient démontrer que la Ville agit, on vient insuffler quelque chose ici, on dit qu’on a un véhicule — la Stratégie — et on demande aux autres paliers [de gouvernements] et partenaires s’ils veulent embarquer. »

Au sujet du logement social, Robert Beaudry dit que la Ville a réservé des terrains sur l’emplacement de l’ancien stationnement de Radio-Can pour la construction de logements sociaux et abordables pour qu’il y ait une mixité sociale. « On veut une mixité parce que même les familles de la classe moyenne n’ont plus les moyens de se loger, donc on veut construire des logements pour loger tout le monde. Nous avons réservé des terrains et on va continuer de le faire lorsqu’on peut le faire, mais il faut aussi que les autres paliers de gouvernement fournissent des fonds pour construction […] maintenant, il faut agir », note Robert Beaudry. Autrement dit, on attend des fonds de Québec et d’Ottawa qui trainent de la patte sur ce dossier, alors qu’on sait que c’est une priorité. Donc, ce ne sera pas demain ni après-demain que l’on verra des pelletées de terre…

« Je suis entré en politique pour améliorer et développer encore plus le Village, pour le faire avancer et j’y tiens ! Ce ne sont pas des paroles en l’air. C’est ce que je me suis donné comme mission […] », a dit en conclusion Robert Beaudry.

INFOS | Pour consulter la Stratégie de la Ville :

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/9063-1_strategie_inter_collective_vf_web.pdf