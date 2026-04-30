All Stars 11 : entre ripostes cinglantes et retour au front des reines du drag

Avec le très attendu de RuPaul’s Drag Race All Stars 11, une chose est déjà claire : les queens n’ont pas l’intention de se laisser faire. Entre fébrilité médiatique, annonce d’un casting spectaculaire et montée des critiques en ligne, cette nouvelle saison s’annonce aussi combative que flamboyante.

Car si le retour d’anciennes participantes est toujours vécu comme une célébration dans la communauté queer, il s’accompagne désormais d’un revers bien connu : la violence des réseaux sociaux. Et cette fois, plusieurs candidates ont décidé de répondre.

Répondre aux haters sans filtre

Dans une série d’entrevues, les participantes n’ont pas hésité à « lire » leurs détracteurs — une tradition bien ancrée dans la culture drag.

Crystal Methyd, fidèle à son esthétique excentrique, lance sans détour : « Tu n’atteindras jamais ce niveau de glamour dans ta vie. » Kennedy Davenport, elle, coupe court : « T’es trash. »

Certaines réponses oscillent entre humour et agressivité assumée. Jasmine Kennedie, connue pour son énergie explosive, transforme l’attaque en performance provocante, tandis que Silky Nutmeg Ganache choisit plutôt l’indifférence : « Ils ne valent pas mon temps. »

Derrière ces répliques, une réalité persiste : même au sommet de leur popularité, les artistes drag restent exposées à un flot constant de commentaires toxiques. Mais comme le souligne A’keria C. Davenport, cette haine confirme aussi leur visibilité : « Ça veut dire une chose… tu regardes. »

Une saison sous haute tension

Au-delà des échanges en ligne, All Stars 11 promet une mécanique renouvelée. Dix-huit candidates s’affronteront dans un format de type tournoi, divisées en trois groupes. Les meilleures accéderont aux demi-finales, avant une grande finale sous forme de « Lip Sync Smackdown ».

À la clé : 200 000 $ US, une collaboration avec une marque de produits de maquillage et une place au prestigieux Drag Race Hall of Fame.

La production mise aussi sur un impressionnant panel de juges invités — de Christina Ricci à Kate Hudson, en passant par La Toya Jackson et Reneé Rapp — signe que la franchise continue de s’inscrire dans la culture pop dominante.

Les 18 reines de All Stars 11 : qui sont-elles ?

A’keria C. Davenport

Reine de concours aguerrie, A’keria incarne le glamour classique du Sud des États-Unis. Finaliste redoutable lors de sa saison originale, elle combine discipline, charisme et assurance. Son retour s’annonce stratégique et sans compromis.

April Carrión

Originaire de Porto Rico, April Carrión s’est démarquée par une esthétique soignée et une sensibilité artistique marquée. Moins explosive que certaines, elle pourrait surprendre par une approche plus subtile et réfléchie.

Aura Mayari

Représentante fière de la culture philippine, Aura Mayari propose un drag coloré, sexy et assumé. Sa confiance et sa présence scénique pourraient faire d’elle une compétitrice à surveiller.

Crystal Methyd

Avec son univers éclaté et surréaliste, Crystal Methyd est devenue une favorite des fans. Elle incarne un drag alternatif, imprévisible et profondément créatif, loin des codes traditionnels.

Hershii LiqCour-Jeté

Personnalité chaleureuse et humoristique, Hershii mise sur le charme et la proximité. Encore relativement nouvelle dans la franchise, elle arrive avec quelque chose à prouver.

Jasmine Kennedie

Danseuse exceptionnelle et figure importante de la visibilité trans, Jasmine allie intensité, vulnérabilité et explosivité. Elle pourrait briller particulièrement dans les défis de performance.

Joey Jay

Connue pour son humour pince-sans-rire et son attitude décontractée, Joey Jay joue souvent la carte de l’authenticité. Elle apporte une énergie plus brute, moins filtrée.

Kennedy Davenport

Véritable légende du drag, Kennedy est une performeuse hors pair. Redoutée en lip sync, elle représente la tradition du drag spectaculaire et technique.

Lucky Starzzz

Moins connue du grand public, Lucky Starzzz incarne une nouvelle génération de queens influencées par la culture pop et les réseaux sociaux. Elle pourrait créer la surprise.

Dawn

Avec un style distinctif et une forte personnalité, Dawn se démarque par une approche plus contemporaine et conceptuelle du drag. Une carte imprévisible dans la compétition.

Morphine Love Dion

Charisme brut et attitude affirmée : Morphine Love Dion mise sur une esthétique glamour et une présence assumée. Elle incarne une féminité hyper stylisée et moderne.

Morgan McMichaels

Icône de longue date, Morgan est respectée pour sa constance et son professionnalisme. Elle représente une génération de drag antérieure à la télé-réalité, avec une solide expérience de scène.

Mystique Summers

Figure marquante des premières saisons, Mystique revient avec une revanche à prendre. Son parcours atypique pourrait lui donner une nouvelle profondeur.

Salina EsTitties

Exubérante, engagée et profondément attachée à ses racines latines, Salina propose un drag vibrant et politique. Elle ne passe jamais inaperçue.

Sam Star

Encore peu connue, Sam Star se positionne déjà comme une queen consciente des enjeux politiques. Son discours pourrait résonner fortement dans le contexte actuel.

Shuga Cain

Appréciée pour sa gentillesse et son humour, Shuga Cain apporte une énergie positive et accessible. Elle pourrait jouer le rôle de « cœur » de la saison.

Silky Nutmeg Ganache

Impossible à ignorer, Silky est une bête de télévision. Drôle, bruyante, spectaculaire, elle sait capter l’attention — et diviser les opinions.

Vivacious

Légende de la scène underground new-yorkaise, Vivacious incarne une histoire vivante du drag. Son approche artistique, ancrée dans la culture club, apporte une dimension patrimoniale.

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Ce qui frappe dans cette distribution, c’est le mélange entre figures établies et talents plus récents. Des pionnières comme Morgan McMichaels et Vivacious côtoient une génération façonnée par Instagram et TikTok.

Le drag comme espace de résistance

Au-delà du spectacle, cette nouvelle saison s’inscrit dans un contexte politique où les droits LGBTQ+ — particulièrement ceux des personnes trans — sont remis en question dans plusieurs juridictions nord-américaines.

Quand Sam Star affirme : « Ne nous battons pas entre nous, battons-nous contre l’administration », elle rappelle que le drag reste un acte politique.

Dans ce sens, All Stars 11 dépasse le simple divertissement. C’est une vitrine de résilience, un espace où humour, colère et créativité deviennent des outils de survie et d’affirmation.

Entre les paillettes et les punchlines, une chose est certaine : les queens ne sont pas là pour se faire aimer à tout prix. Elles sont là pour performer, résister — et, surtout, briller.

RuPaul’s Drag Race All Stars 11 sera diffusé sur Crave à partir du vendredi 8 mai 2026 .

L’émission sera lancée avec une première de deux épisodes à 20 h (HE). Les nouveaux épisodes suivront chaque vendredi à la même heure.

La série dérivée RuPaul’s Drag Race All Stars: Untucked sera également disponible sur Crave à la même date.