Gareth Thomas pour une campagne contre le VIH

L’ancien international gallois Gareth Thomas est la figure d’une campagne sur le VIH à bord d’un bus qui visitera les trois villes hôtes de la Coupe du monde de rugby en France.

Une campagne de sensibilisation sur le VIH/sida, portée par l’ancien international gallois Gareth Thomas, a débuté le 9 septembre, dans trois villes hôtes de la Coupe du monde de rugby en France, sport véhiculant encore des clichés sur la virilité.

“Tackle HIV” (“plaquer le VIH”) est le slogan de cette campagne, soutenue par l’association de lutte contre le sida Aides, en France, par le laboratoire ViiV Healthcare et par une association caritative britannique.

Le bus avec des informations et des animations fera étape dans des villages de supporteurs, à Paris (place de la Concorde), Toulouse (sud-ouest) et Nice (sud-est), avec Gareth Thomas, premier rugbyman de renom à avoir révélé son homosexualité, puis sa séropositivité. Une tournée similaire s’est déroulée sans accrochage au Royaume-Uni en 2022.

Avec la Coupe du monde de rugby, « ce qui se joue, c’est plus que du sport, c’est une opportunité de montrer que le rugby peut être inclusif » et de combattre la stigmatisation des séropositifs, a déclaré l’ancien capitaine du XV gallois lors d’une conférence de presse.

Cette campagne vise notamment à « aider les gens dans la position qui a été la mienne », où « l’on se sent un peu vulnérable, mal à l’aise », et à montrer qu’« on peut, comme moi, vivre avec le VIH et mener une vie heureuse et normale », a-t-il ajouté.