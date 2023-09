Paul Mescal et Andrew Scott bientôt réunis dans le prochain film gai d’Andrew Haigh 

L’acteur de Fleabag et celui de Aftersun seront réunis devant la caméra d’Andrew Haigh, pour une histoire d’amour à la croisée du fantastique dans All of Us Strangers.

Connu pour la très belle série et le film de HBO (disponible sur Crave) Looking ou encore l’émouvant Week-end, Andrew Haigh est devenu une figure importance du cinéma indépendant gai. Son œuvre témoigne d’une très grande sensibilité pour décrire les sentiments et le désir contemporains, sans jamais sombrer dans la mièvrerie.

Pour son prochain film, il s’entoure de deux acteurs très prometteurs : Paul Mescal et Andrew Scott. Le premier a été révélé par la série Normal People, avant d’être acclamé pour son rôle dans le premier long métrage de Charlotte Wells, Aftersun. En plus du film de Haigh, on devrait bientôt le retrouver dans Gladiator 2. Andrew Scott, quant à lui, a déjà une longue carrière mais reste indissociable de son rôle du prêtre assez sexy aux côtés de Phoebe Waller-Bridge dans Fleabag.

Romance queer

Adapté librement du roman Strangers de l’auteur japonais Taichi Yamada paru en 1987, All of Us Strangers suivra l’histoire passionnée entre Adam et Harry, deux voisins d’un immeuble londonien. Mais alors qu’Adam et Harry se rapprochent, Adam est ramené dans sa maison d’enfance où il découvre que ses parents (Claire Foy et Jamie Bell) – décédés depuis longtemps – sont en réalité vivants et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de 30 ans.

Le film sortira le 22 décembre prochain dans une sélection de salles en Amérique du Nord.