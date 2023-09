Cosmos offre carte blanche à Kim Ninkuru et Dorian Nuskind-Oder au Mainline Theater 

Danse-Cité ouvre sa saison 23-24 au mythique Mainline Theatre en bousculant le rythme de la création et en brassant les cartes. Du 4 au 7 octobre, les spectateur·rice·s pourront découvrir deux nouveaux projets chorégraphiques réalisés en seulement trois semaines d’immersion créative et d’appropriation du lieu : l’artiste multimédia Kim Ninkuru et l’artiste en danse Dorian Nuskind-Oder mettent à l’épreuve la nouvelle plateforme de diffusion, COSMOS, conçue par Sophie Corriveau et Ellen Furey et programmée avec la co-commissaire Winnie Ho.

En entrant dans l’espace le lundi 18 septembre, les deux artistes avaient accepté quelques balises : jouer le jeu d’une création en trois semaines ; se mettre en scène ; conclure par une série de performances publiques ; créer à partir d’un dispositif technique restreint ; collaborer avec l’équipe de leur choix ; accepter que les spectateur·rice·s puissent assister au processus de création à certains moments indiqués ; etc.

De son côté, Danse-Cité a loué le théâtre durant trois semaines et offert un cachet global pour le travail de recherche-création ainsi que les performances pour que Kim et Dorian puissent présenter leur travail chorégraphique sans avoir à dépendre d’une demande de subvention. Les artistes pouvaient utiliser le cachet à leur convenance. COSMOS souhaite donner les moyens et l’opportunité de créer une œuvre où liberté et ludisme dans l’approche sont les prémisses.

Artiste multimédia née au Burundi et œuvrant à Montréal et Toronto depuis 2009, Kim Ninkuru s’engage à user de son art pour parler de la libération des femmes noires et des femmes au sens large partout dans le monde. Avec I’m not queen, I’m princess, Kim envisage une performance combinant la parole, la danse, l’humour et une touche (nécessaire) d’illusion, pour embarquer le public au travers de son parcours vers la féminité.

Née en Caroline du Nord et établie à Montréal, Dorian Nuskind-Oder est chorégraphe et travailleuse culturelle. Avec looper, Dorian souhaite s’intéresser aux boucles.

Cette exploration se déroule en collaboration avec la circassienne Elena Lev, qui invente et maîtrise l’art du cerceau depuis plus de 25 ans.

Infos : Le billet est au tarif unique de 28 $ et inclut l’accès aux deux performances, et un souper. Férues de cuisine, les artistes Winnie Ho et Nien Tzu Weng régaleront les spectateur·rice·s à l’entracte de saveurs concoctées par elles-mêmes, sur place chaque soir de représentations.





INFOS | Achat de billet sur place le soir ou en ligne https://montrealfringe.online.red61.ca

https://danse-cite.org/saison