Une soirée caliente avec Ricky, Enrique et Pitbull

Le 20 octobre prochain, Ricky Martin, Enrique Iglesias et Pitbull prendront d’assaut le Centre Bell dans le cadre de la tournée The Trilogy Tour, qui réunit les trois grandes vedettes sur la même scène pour la première fois. Dépêchez-vous d’obtenir vos billets, parce que cette soirée muy caliente promet de marquer l’histoire. Vamos !

Le concert du Centre Bell sera la seule date au Québec pour la tournée nord-américaine des trois icônes de la pop. Martin et Iglesias s’étaient arrêtés au Québec en 2021, mais cette fois-ci l’ajout de Pitbull devrait rendre l’événement encore plus hot et faire accourir un nombre de fans encore plus élevé vers la rue De La Gauchetière.

Lors de l’annonce du spectacle, le printemps dernier, le troisième venu du trio avait partagé sa fierté de se joindre à Ricky Martin et Enrique Iglesias en spectacle : « C’est un véritable honneur de tourner avec Enrique et Ricky, deux icônes de la musique qui ont brisé les barrières musicales mondiales pour notre culture et ouvert les portes à quelqu’un comme moi. » Enrique Iglesias avait aussi exprimé son enthousiasme à propos du concert : « Je suis incroyablement excité de partir en tournée avec mes amis Pitbull et Ricky. The Trilogy Tour sera une expérience incroyable pour TOUS nos fans. Ce sera une tournée unique dans une vie. »

De son côté, Ricky Martin avait ajouté : « Reprendre la route non seulement avec Enrique, mais maintenant avec Pitbull, c’est très excitant. Cette tournée sera une fête endiablée du début à la fin alors préparez-vous, ça va être épique ! »

Pour être épique, ça promet d’être épique ! Parmi les hits sur lesquels on pourra danser, on compte les populaires Livin La Vida Loca, Maria, She Bangs et Shake Your Bon-Bon, de Ricky Martin. Enrique Iglesias nous fera quant à lui vibrer au son des Bailamos, Rythm Divine, Hero, et autres Escape. Les adeptes de Pitbull ne seront pas en reste avec des succès comme Fireball, Give Me Everything, Timber et You Know You Want Me.

En tout, les trois musiciens compilent plus de 300 millions d’albums vendus et 40 milliards de vues sur YouTube. À lui seul, Enrique Iglesias a également fracassé deux records Guinness pour le plus grand nombre de numéros un au palmarès Hot Latin Songs entre 1995 et 2015, ainsi que pour la chanson étant restée au numéro un le plus longtemps au même palmarès, avec Bailando, qui s’est accrochée à la première place pendant 41 semaines.

Le spectacle de ces trois icônes musicales risque d’être très populaire auprès de la communauté LGBTQ+, notamment en raison de la présence de Ricky Martin. En effet, outre son succès musical, le chanteur portoricain est un fervent défenseur des droits de cette communauté. Après avoir révélé publiquement son orientation sexuelle en 2010, il est devenu l’une des personnalités les plus influentes de la communauté LGBTQ+.

Depuis lors, il s’est engagé activement dans la lutte pour l’égalité des droits et a fondé la Fondation Ricky Martin, dédiée à la sensibilisation et au soutien des jeunes LGBTQ+. Il continue d’inspirer et de défendre la diversité au sein de la communauté artistique et au-delà.

INFOS | https://evenko.ca