Symphorien, un savoureux mélange de nostalgie et d’humour

Ayant déjà conquis plus de 50 000 spectateurs, la célèbre pièce SYMPHORIEN reprend la route jusqu’au 2 mars prochain. L’adaptation au théâtre de ce téléroman légendaire continue de séduire et d’amuser les foules en les transportant dans l’univers particulier de ces personnages emblématiques. Assurément un incontournable.

Ceux qui ont suivi la série auront un malin plaisir à retrouver leurs personnages fétiches. Mais rassurez-vous, nul besoin de la connaître pour profiter du rire que provoquent les situations burlesques et les répliques parfois tranchantes de ces joyeux compagnons. En plus de la prouesse des comédiens sur laquelle nous reviendrons, il est important de faire mention du travail des concepteurs. Une attention toute particulière a été apportée à chaque détail. Décors, costumes, ambiance et accessoires vous offriront un aller simple dans les années 1980. Là où la série s’est terminée et où la pièce commence. Le lever du rideau est une expérience en soit comme un retour instantané dans ce décor planté dans nos téléviseurs. C’est donc avec grand délice que l’on retrouve dans cette pièce les personnages bien campés de la série. On assiste à un véritable tour de force de ces comédiens qui par leur talent nous transportent immédiatement dans l’atmosphère à la fois bon enfant et burlesque de cette histoire datant d’une autre époque.

Tour à tour, ils font leur apparition dans la maison de chambres de Madame Sylvain, interprétée par la joyeuse Michelle Labonté, laquelle lui redonne à la fois toute sa puissance et sa vulnérabilité. Le duo Symphorien et Éphrem (respectivement François Chénier et Martin Héroux) est tout simplement époustouflant. Sous nos yeux, Symphorien est là, simplement, entièrement. L’essence de l’humour d’Éphrem est intacte et le duo nous offre quelques performances mythiques.

Nathalie Mallette est magistrale en Mademoiselle l’Espérance, dont le cœur balance entre Oscar et le beau Docteur Jetté. Hilarante au point que l’on en vient à apprécier la mauvaise foi de son personnage et même de s’y attacher. Anne-Marie Binette, adorable en, Marie-Madeleine, l’épouse de Symphorien, nous montre son talent en changeant de rôles et de costumes pour se glisser dans une caricature d’une serveuse de restaurant. Quant à Patrice Coquereau, il passe du rôle de roi des pompes funèbres à celui de la vilaine belle-mère avec une facilité déconcertante. Enfin, Stéphan Côté réussit avec brio son interprétation de multiples personnages, allant du Docteur Jetté, au prêtre en passant par l’homme

d’affaires douteux.

Pour conclure, vous ne pourrez être qu’épatés par la performance et le talent des comédiens de cette pièce, dans laquelle l’on ressent aussi tant leur complicité que leur plaisir. Mise en scène par Louis Saia et Pierre Séguin, c’est grâce à la plume de Pierre Huet et Louis Saia, que les personnages de la série, reprennent vie plus vrais que nature avec une distribution de premier ordre composée de François Chénier, Martin Héroux, Nathalie Mallette, Michelle Labonté, Patrice Coquereau, Anne-Marie Binette et Stéphan Côté.

Pour la petite histoire… Si une fois ébloui par le duo François Chénier et Martin Héroux, vous vous demandez comment François Chénier a-t-il fait pour ressembler autant à Gilles Latulippe (interprète original de Symphorien Laperle)? Vous trouverez la réponse dans cette anecdote particulière à savoir que le prothésiste dentaire qui a fabriqué celle que porte le comédien pendant la pièce disposait du moulage de feu Monsieur Latulippe. Quand les étoiles s’alignent… Toujours dans la nostalgie de ce moment, si vous êtes attentifs au hall d’entrée du théâtre, vous y verrez certainement exposé, non pas la prothèse dentaire, mais bien le costume original porté par Gilles Latulippe pour le tournage de la série.

INFOS | SYMPHORIEN, la pièce de théâtre.D’après une idée originale de Martin Duchesne

et Martin Leclerc, d’après les personnages et l’imaginaire de Marcel Gamache.

Venez à la rencontre des personnages mythiques de Symphorien les 22 et 23 février prochains au Cabaret du Casino de Montréal, ou dans une ville près de chez vous!

Billets : https://symphorienlapiece.com