Après un triomphe au Festival Fringe de Montréal, la parodie musicale Star Wars revient en novembre au Théâtre La Comédie de Montréal. STAR WARS, UNE PARODIE MUSICALE est de retour du 2 au 25 novembre 2023 ( et les samedis 2 et 9 décembre ) au Théâtre la Comédie de Montréal, à la demande générale. En effet, à la suite de son succès monstre lors du Festival St-Ambroise Fringe de Montréal, Les productions de l’Épopée récidivent avec sa parodie musicale complètement déjantée des épisodes 4, 5 et 6 de la célèbre saga de George Lucas.

Revisitez Tatooine à bord du Faucon Millenium, mais cette fois, Obi-Wan dansera avec un sabre laser et Darth Vader chantera du Céline. Après tout, on ne change pas! « Nous sommes fiers ! STAR WARS, UNE PARODIE MUSICALE qui était en rodage lors du Festival Fringe a fait salle comble cinq fois, a été nominée 4 fois et a remporté deux prix : Comédie francophone exceptionnelle et Coup de coeur du public», explique avec fierté Catherine Bastien, metteure en scène et dramaturge. Depuis juin, l’équipe a retravaillé la production afin de la rendre encore plus loufoque. « Depuis 16 ans, Catherine et moi co-créons des parodies musicales originales.

© Les Productions de l’Épopée – Léonard Châteauvert et Corinne Darcy – Photographe : Audrey Brown



Le succès de cette première production professionnelle démontre que ce type de spectacles a définitivement sa place au Québec.», souligne Raphaëlle Proulx-Tremblay, productrice artistique du projet. Les billets sont en vente dès maintenant pour ce rendez-vous intergalactique à ne pas manquer!

INFOS | STAR WARS, UNE PARODIE MUSICALE du 2 au 25 novembre 2023

au Théâtre la Comédie de Montréal.

2 représentations additionnelles ont été ajoutées les samedis 2 et 9 décembre, à 14h.

BILLETS: 39,96 $, sur le site web du théâtre :

https://www.lacomedie.ca/spectacle/star-wars-la-parodie-musicale/

ou le site des Productions de l’épopée :

https://www.lepopee.com/star-wars.html