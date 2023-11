Ensemble pour toustes, une série balado qui présente la fierté sous toutes ses angles

La nouvelle une série de baladodiffusion, Ensemble pour toustes présentée par Fierté Montréal et réalisée par Marie-Hélène Frenette-Assad, propose de prendre la route d’un Québec queer. L’humoriste politicosociale, Coco Belliveau discute avec des gens de nos communautés des combats, des histoires, des revendications et des réalités des personnes 2SLGBTQIA+ vivant hors des grands centres urbains.



Le premier des 10 épisodes de la série de baladodiffusion Ensemble pour toustes est diffusé depuis le 28 novembre 2023 sur le site de Fierté Montréal. Les épisodes suivants seront ensuite diffusés à chaque deux semaines jusqu’à la fin mars 2024.

Dans un contexte où la désinformation et les discours haineux envers les communautés 2SLGBTQIA+ se propagent, Ensemble pour toustes aborde les combats, les histoires et les solutions mises en place par les communautés éloignées. Ainsi, la série de baladodiffusion aborde entre autres les lieux de rassemblement queer, la vie agricole, la santé sexuelle, les parcours trans-affirmatifs, le quotidien des familles 2SLGBTQIA+, l’effervescente scène artistique queer et les célébrations de la fierté en région.

« La série Ensemble pour toustes se révèle un kaléidoscope chatoyant des réalités et des vécus des personnes 2SLGBTQIA+ à la grandeur du territoire québécois, » explique Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. « Coco Belliveau porte avec sensibilité et humour ces contenus qui – selon l’auditoire – touche, sensibilise, étonne et incite à en apprendre davantage. On perçoit des changements démographiques qui laissent anticiper un Québec toujours plus queer et diversifié en dehors des grands centres urbains. »

Un contact humain avec des réalités invisibilisées

Du Nunavik à l’Outaouais, du Bas St-Laurent à l’Abitibi-Témiscamingue, Ensemble pour toustes amplifie les voix des personnes queer en région. La série de 10 épisodes met en valeur les réalités et défis quotidiens, entre autres, d’un maraîcher gai de l’Estrie, d’une sexologue de Gatineau, des organisateur·rice·s des fiertés de Kuujjuaq et de Val-d’Or, d’une femme trans à Saguenay et d’une mère lesbienne dans une famille monoparentale recomposée à Kamouraska.

Ensemble pour toustes va aussi à la rencontre des communautés 2SLGBTQIA+ dans la Gaspésie, les Laurentides, la Montérégie et Québec, ainsi que des organismes 2SLGBTQIA+ basés à Montréal. «Je suis très contente de participer à ce projet, c’est toujours amusant quand on peut lier notre travail a quelque chose qui nous passionne. J’ai appris, j’ai ri, j’ai été émue», déclare l’humoriste Coco Belliveau qui anime Ensemble pour toustes. «On entend beaucoup parler de la communauté dans les métropoles mais ça fait du bien au cœur de savoir que peu importe dans quelle village, banlieue, compté…peu importe où on est, on retrouve des gens qui nous ressemblent.»

Prise de parole et représentation

Plateforme unique, cette production de Fierté Montréal rendue possible grâce au soutien financier du Programme de promotion de l’égalité des sexes, de l’orientation sexuelle, de l’identité et de l’expression de genre du ministère Femmes et Égalité des genres Canada offre une visibilité accrue et une opportunité de prise de parole aux personnes 2SLGBTQIA+ vivant des réalités propres à leur contexte territorial. Ensemble pour toustes vise à donner accès au public à des témoignages inédits de personnes issues de la diversité sexuelle et de genre en région.



