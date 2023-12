DOMAINE DU VIEUX COLLÈGE LES LONGEROIES

AOP MARSANNAY (BOURGOGNE, FRANCE) 2020

CODE SAQ : 14977541 • 46,50 $

Un coup de cœur pour ce délicieux pinot noir bio. Il n’y en a plus beaucoup, alors partez vite à la chasse pour en trouver. Le nez est pas mal organique, mais le côté fruité sort rapidement. Si vraiment ça vous gêne, un petit séjour en carafe et le tour est joué. Il y a un super équilibre entre ce fruité rouge plein de fraîcheur, et une mâche, une certaine matière ; un côté cuir et terre noire. C’est franchement réussi. On s’est régalé avec une crème de champignons goûteux, mais avec tout ce qui sera agrémenté de champignons, on ne peut absolument pas se tromper. À découvrir.