Les nominations LGBTQ pour les Golden Globes 2024

Les nominations pour les Golden Globes 2024 ont été annoncées début décembre et une poignée d’artistes LGBTQ et de projets queer-friendly ont été reconnus – mais il s’agit davantage de ces derniers que d’artistes ouvertement queer jouant des personnages queer. Cela dit, Matt Bomer, Coleman Domingo, Andrew Scott et Billie Eilish font partie des nominés ouvertement LGBTQ aux 81es Golden Globes pour la cérémonie 2024, qui aura lieu le 7 janvier 2024.

La liste des émissions de télévision, des miniséries et des films en compétition pour l’un des honneurs les plus prestigieux d’Hollywood regorge non seulement d’acteurs, de producteurs et d’auteurs-compositeurs LGBTQ, mais également de nombreux programmes et films qui plaisent à la communauté. La liste suivante n’est pas un aperçu complet de tous les nominés cette année qui s’identifient comme faisant partie de la communauté LGBTQ, mais seulement quelques-uns des plus éminents et appréciés.

Cinq nominations d’interprétation LGBTQ notables sont: Colman Domingo pour son rôle dans Rustin, le biopic sur la vie de Bayard Rustin ; Andrew Scott pour son interprétation dans la dramédie romantique queer All of Us Strangers ; Jodie Foster est nominée pour sa performance dans le biopic Nyad ; Bella Ramsey est nominé.e pour son rôle dans The Last of Us, pour la meilleure performance féminine dans une série télévisée dramatique ; et Matt Bomer a reçu une nomination pour son rôle dans la romance queer historique Fellow Travelers. La série Showtime (diffusée sur Paramount +, via Prime Video) est également en lice pour la meilleure série limitée. Toustes sont des artistes qui s’identifient ouvertement comme membres de la communauté LGTBQ et incarnent des personnages queer dans les rôles pour lesquels ils sont nominés.

Sinon, sans surprise, Barbie de Greta Gerwig est en tête du peloton avec neuf nominations au total. Le film n’était pas un film queer en tant que tel, mais c’est Barbie… donc le film est extrêmement codé «queer». Et, on y aperçoit des artistes queer dont Kate McKinnon, Hari Nef, Scott Evans et Ncuti Gatwa. « What Was I Made For? » de Billie Eilish a également été nominée dans la catégorie de la meilleure chanson originale – Film.

Les récits LGBTQ nominés comprennent : Maestro, l’histoire du compositeur Leonard Bernstein qui a reçu des nominations pour le meilleur film dramatique ainsi que des nominations d’interprétation pour Bradley Cooper et Carrie Mulligan; All of Us Strangers, qui a reçu une nomination pour l’interprétation très juste d’Andrew Scott, dans cette romance fantaisiste entre un scénariste et son mystérieux voisin ; et Saltburn, qui obtient des nominations d’interprétation pour Barry Keoghan et Rosamund Pike (tous deux hétéros) pour ce thriller un peu tordu sur la fluidité sexuelle et les différences de classes.

Parmi les autres nominations, retenons l’actrice queer autochtone Lily Gladstone, qui a reçu une nomination pour la meilleure interprétation féminine dans un film dramatique pour sa performance émouvante dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.

Fantasia Barrino et Danielle Brooks ont elles aussi reçu des nominations pour la comédie musicale The Color Purple, mais le classique queer est notamment absent de la catégorie Meilleur film musical ou comique.

Du côté de la télévision, Ayo Edebiri, Christina Ricci et Rachel Weisz ont reçu des nominations d’interprétation, respectivement pour leurs rôles dans The Bear, Yellowjackets et Dead Ringers.

Dans la nouvelle catégorie de la meilleure performance comique en stand-up ou à la télé, Wanda Sykes a reçu une nomination pour son spécial Wanda Sykes : I’m an Entertainer.

Les Golden Globes ont également introduit la nouvelle catégorie des réalisations cinématographiques qui ont eu un grand succès au box-office qui comprenait des nominations pour les films Barbie et Taylor Swift : The Eras Tour, mais une absence flagrante dans cette catégorie est le film Renaissance : Beyoncé qui nous présente l’incroyable tournée mondiale de la star et a remporté un grand succès en salles depuis sa sortie

À propos des Golden Globes

Les Golden Globes (officiellement intitulés Golden Globe Awards) sont des récompenses de cinéma et de télévision américaines décernées chaque année depuis 1944 par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Actuellement, la HFPA compte 200 membres dans son corps de votants — dont notre collègue, la journaliste Julie Vaillancourt (et 13 autres canadien.ne.s) qui écrit pour Fugues depuis maintenant plus de 15 ans. Les Golden Globes récompensent chaque année les meilleurs films, les meilleures œuvres de fiction télévisuelles et les meilleurs professionnels du cinéma et de la télévision américaine. Ce sont les équivalents télévisuels des Oscars (exclusivement pour le cinéma), des Emmy Awards (exclusivement pour la télévision), des Grammy Awards (pour la musique) et des Tony Awards (pour le théâtre). Ils constituent, avec les Oscars, l’une des principales récompenses de cinéma aux États-Unis.

Les 81e Golden Globes seront télédiffusés par CBS et CTV, ainsi que seront diffusés sur la plateforme Paramount+ (Via Prime Video) le dimanche 7 janvier 2024. Pour la liste complète des nominations aux Golden Globes, c’est ici.